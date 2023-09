Quei ritratti d’autore che rendono immortali 

Uno, nessuno e centomila. Lo pensava anche Pirandello che l’identità di ogni persona sia mutevole e sfuggente. Ma ci provano, i ritratti, a fissare i volti, gli sguardi, le vesti, i ruoli. A immortalare l’effimero, a tramandare una immagine. Al Museo Diocesano Arborense sino al 15 ottobre (piazza Duomo 1, Oristano), “Sé come un altro”, mostra curata da Antonello Carboni e Silvia Oppo, mescola firme ottocentesche a quelle contemporanee senza badare alla cronologia o ai generi. È dunque un percorso vivido e in qualche punto sorprendente, quello che accoglie i visitatori. Tra le opere, tutte prestate da collezionisti privati, i magnifici quadri di Giovanni Marghinotti, di Giovanni Battista Rossino, di Giuseppe Biasi, di Francesca Devoto. Primi piani, per signore e gentiluomini, notabili, spose. Incarnati di pesca o più austere tinte scure per magnificare coloro che si sono messi in posa con pazienza e presumibile orgoglio.

Ritratti nobiliari

All’artista, in epoche passate, l’onere di cogliere gli aspetti più nobili e seducenti dei committenti. Funzione del tutto dismessa dagli artisti contemporanei che scavano, sì ma per trovare meno lusinghiere caratteristiche. Facce imbrattate, lineamenti alterati, colori lividi. La riconoscibilità? Superflua, anzi da evitare. L’ambito del ritrarre, ovvero tirar fuori, si estende a ogni possibile elemento possa definire la propria o altrui individualità e ha ,in fondo, funzione introspettiva.

Gli artisti

Filippo Figari, Maria Crespellani, Bernardino Palazzi, Maria Lai, Igino Panzino, Dino Fantini: molti i nomi eccellenti compresi in una copiosissima lista di quasi cento autori. Accanto a loro, i pezzi che scompigliano i canoni classici per arrivare a una “Trasfigurazione” (anni Sessanta) di Ugo Ugo che quasi riduce a teschio una testa maschile. Gabriele Calvisi fotografa una stanza della casa dei genitori, Gianni Nieddu traccia la fisionomia di Valentino Zeichen su una carta geografica rovesciata, Michele Mereu ricorre a una sorta di cubismo. Il resto, per quel che riguarda le generazioni più giovani, è ottundimento e distorsione. Volevamo creare un labirinto, dicono i due curatori, suscitare una «riflessione non solo storica ma anche teoretica». Enunciato che trova conferma quando si passa tra due pareti di specchi, strategicamente sistemate quasi alla fine del percorso espositivo. Qui l’immagine di chi varca questo simbolico limite, si rifrange e si moltiplica.

RIPRODUZIONE RISERVATA