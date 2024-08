Quei reperti nuragici custoditi per un secolo avvolti nei giornali 

Una storia nella storia. Reperti avvolti in altri reperti, tra le pagine ingiallite dei quotidiani pubblicati tra Ottocento e Novecento che raccontavano gli scavi e i ritrovamenti. “Sardegna Nuragica-scavi e scoperte tra Ottocento e Novecento”, è il titolo della mostra allestita al Centro Giovanni Lilliu di Barumini dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura in collaborazione con la Soprintendenza. Fino al 3 novembre.

Per la prima volta in mostra oggetti inediti in un percorso espositivo che racconta, soprattutto, la storia di alcuni importanti ritrovamenti tra cui quelli di Santa Vittoria di Serri, di Teti, Ozieri o Chilivani, di Nuragus. Nel percorso espositivo è possibile vedere immagini degli scavi o leggere antiche pagine di giornale, della Sardegna, nazionali e di settore per ricordare storie dei vecchi articoli di stampa.

«Il visitatore potrà scoprire tanti altri tesori della Sardegna nuragica e dell’Ottocento-Novecento, un ulteriore percorso per i tantissimi che arrivano a Barumini per visitare il sito archeologico Su Nuraxi», dice Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini. «Ogni sei mesi organizziamo un grande evento perché crediamo che la visita al sito di Barumini possa essere completata in un tour tra nuraghe e Casa Zapata, proprio con queste mostre che vengono ospitate al Centro Lilliu».

Gianfranca Salis, della Soprintendenza di Cagliari e Oristano, spiega che, «il percorso espositivo racconta la storia dell’archeologia in Sardegna, dai rinvenimenti della fine dell’Ottocento, che avevano iniziato ad attirare l’attenzione anche dell’archeologia fuori dalla Sardegna, fino agli scavi che venivano fatti soprattutto da Antonio Taramelli, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale». In questa mostra, sottolinea, «vogliamo raccontare anche la nascita dell’archeologia moderna, nonché il periodo nel quale affonda la passione per l’archeologia nuragica che poi, piano piano, si è diffusa in tutta la Sardegna. Un’occasione importante per continuare a far emergere reperti che vengono restaurati e conservati con cura, e che in queste occasioni possono essere messi a disposizione dei visitatori».

