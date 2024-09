Quei racconti di bimbi malati e pet therapy 

Un libro commovente, dolce, da leggere per grandi e piccini. Si tratta di “Qui tutti abbiamo una coda”, della scrittrice selargina Sandy Carboni, che, accompagnato dalle illustrazioni di Maria Laura Farris, racconta l’esperienza della pet therapy dal punto di vista degli animali.

Il libro sarà presentato sabato sera in casa Ofelia a Sestu alle 18, in via Parrocchia: «Il libro nasce per raccontare la nostra esperienza, mia e di mia figlia, nel reparto di oncoematologia pediatrica dove siamo state per diversi anni. Ho voluto prendere uno dei lati più belli che comunque, anche durante la malattia, ci sono, e ho voluto raccontare un pezzettino del nostro percorso proprio dal punto di vista del cane. È un omaggio ai nostri compagni di viaggio, sia cani che bambini, e le bellissime illustrazioni lo rendono adatto a tutti. Ogni personaggio si ispira a cani o bambini che abbiamo conosciuto, alcuni ci sono ancora, altri purtroppo no ma saranno sempre con noi», spiega l’autrice.

RIPRODUZIONE RISERVATA