Quei “Percorsi Teatrali” a Santu Lussurgiu 

Viaggio alla riscoperta della grande tradizione della commedia dell’arte, con le classiche maschere, a partire dalle origini con la figura del giullare diffusa nell'Europa del Medioevo e reinventata da Dario Fo fino ai moderni clown, tra antiche e nuove fiabe e miti e leggende dell'Isola accanto a pagine emblematiche della storia del ‘900, oltre alle pièces di “Teatro da Balcone” e a un duplice omaggio a Fabrizio De André e Nino Nonnis: si apre il sipario sulla XVII edizione del Festival “Percorsi Teatrali” organizzato dal Teatro del Segno a Santu Lussurgiu (con la direzione artistica di Stefano Ledda. Il ricco carnet di eventi sarà in scena dal 7 al 17 agosto tra spettacoli e concerti, performance, letture e incursioni nel nouveau cirque.

Tra i protagonisti l'attore, autore e regista Fabrizio Coniglio (da “L’allieva” a “La Compagnia del Cigno”, “La legge di Lidia Poët” e “Fuochi d’artificio”) in scena insieme con Alessia Giuliani in “Sangue Nostro” sulla strage di Pizzolungo in cui persero la vita una madre i suoi due bambini e la scrittrice e performer Teresa Porcella con “Chi c'è? _ Mommotti!!” tra memorie familiari e creature fantastiche della tradizione sarda; l'attore Maurizio Giordo (nel cast di “Ariaferma” e “Berlinguer - La grande ambizione” oltre che nel “Macbettu” di Alessandro Serra) con “Com'è nato il giullare?”, affabulazione in portotorrese liberamente ispirata al “Mistero Buffo” di Dario Fo e la danzatrice e coreografa Silvia Bandini, creatrice e interprete di “752 giorni”, surreale e poetico racconto per quadri sull'inesorabile scorrere del tempo. Sotto i riflettori anche gli attori e performers Tania Passarini e Luca Comastri (Fraternal Compagnia Aps) in “Masquerade Mask”, uno spettacolo ispirato alla Commedia dell'Arte e “Nose Nonsense” sulla fanciullesca “follia” dei clowns mentre Maria Assunta Calvisi firma la regia di “Quel mattino di marzo” di Nino Nonnis, con Daniela Musiu, Carla Orrù, Michela Cidu e Annalisa Serri, sulle storie di quattro giovani donne, quattro cernitrici morte nel crollo di Genna Arenas nel 1913 a Buggerru. Omaggio al grande cantautore genovese con “II Me (secondo me) / Fabrizio De André in musica”, un progetto di Juri Deidda dedicato al poeta degli ultimi, con un'antologia di melodie indimenticabili: sul palco insieme a Juri Deidda, Mauro Pes, Paolo Assiero Brà e Alessandro Garau, con la voce narrante di Stefano Ledda.

