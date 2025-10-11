Quei parcheggi pubblici “riservati” 

Che lavorare per un’azienda pubblica, statale, demaniale o regionale, sia per certi versi un privilegio, molti lo pensano. Ma più di tanto non se ne occupano. Ora, però, complice la (ri)trasformazione di Cagliari in una città-cantiere che da alcuni anni rende la ricerca di un parcheggio (soprattutto nelle zone “commerciali) quasi un’impresa, il confronto tra chi ricopre un incarico pubblico (non tutti, però) e un cittadino “normale” fa venire l’amaro in bocca. E, rispetto ad alcuni casi, anche molta rabbia. Quanti privilegi quando si parla di parcheggi. Mentre negli ultimi dieci-quindici anni la città ha perso oltre milleduecento posti auto a uso pubblico, al contrario, «quelli pubblici ma riservati a pochi sono cresciuti», afferma Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024. «Oggi in città esistono centinaia di posti auto che restano fuori dalla disponibilità dei cittadini, come quelli degli assessorati regionali, delle sedi pubbliche e di altri enti che, terminato l’orario di servizio, restano inutilizzati. È inaccettabile che, mentre i cagliaritani faticano a trovare parcheggio e le attività soffrono per la mancanza di spazi, queste aree restino chiuse e non messe a sistema», rincara Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI.

La mappa

In tema di parcheggi, tutti gli automobilisti (al di là di coloro che prestano servizi essenziali) dovrebbero uguali ma alcuni, se lavorano nel settore pubblico, lo sono più di altri, si potrebbe dire parafrasando la celebre frase della “Fattoria degli animali” di George Orwell. A guardare la mappa dei privilegi dei parcheggi in città sembra proprio che le cose stiano in questo modo. Oltre ai circa 700 posti sparsi nei cortili degli assessorati regionali, per i quali a breve partirà la sperimentazione per consentire ai cagliaritani di utilizzarli «nelle ore in cui gli uffici non ne hanno bisogno, senza penalizzare i dipendenti», annunciava pochi giorni fa l’assessore regionale agli Enti locali Francesco Spanedda, ce ne sono altri, sempre pubblici, ma a uso esclusivo dei dipendenti dell’ente di turno. Sono soprattutto concentrati in centro, naturalmente: ci sono quelli dell’area portuale, per esempio, gli altri delle Ferrovie (lato viale La Plaia, accanto ai circa 600 a disposizione di tutti), quelli accanto al Campus universitario. Ma poi anche i parcheggi riservati ai corpi consolari.

L’accusa

«Al di la della legittimità formale di questa concessione, è evidente che la maggior parte di questi parcheggi non sono connessi a un servizio ma a un “ufficio”», tuona Giuseppe Farris. «Prendiamo l'esempio degli stalli riservati ai consolati, spesso enti in rappresentanza di Paesi sperduti privi di comunità di riferimento in città: ciononostante viene riservato loro uno stallo. Sotto questo profilo», aggiunge, «sarebbe opportuno che il Comune facesse una ricognizione per capire quanti stalli sono utili alla collettività e quanti invece sono un privilegio». «Occorre avviare un censimento completo di tutti i parcheggi presenti in città», gli fa eco Pierluigi Mannino, «e costruire una pianificazione che permetta di sfruttare gli spazi in modo flessibile. Inoltre, va rivista la gestione delle strisce blu e dei pass residenti per garantire un equilibrio tra chi abita e chi lavora in città. In questo quadro», conclude, «il progetto di mappatura e sensorizzazione dei parcheggi dell’amministrazione è un passo nella giusta direzione, ma restano molti dubbi».

«Questi parcheggi riservati discriminano tra cittadini di serie A e B», tuona Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc. «Si tratta di posti auto che sono realizzati su aree pubbliche, quindi di tutti. Ma che per un privilegio non a tutti viene consentito di utilizzare».

