Quei parcheggi pronti e mai aperti 

Alcuni sono bloccati da intoppi burocratici, altri da mancati collaudi che aspettano da mesi, in alcuni casi da anni. Altri ancora aspettano il bando per definire la gestione. Complessivamente si tratta di oltre 800 parcheggi distribuiti nelle zone sensibili della città che, sommati agli altri 700 che il Comune intende realizzare, Chi per un motivo, chi per un altro, diverse strutture sono ancora impantanate nelle pastoie burocratiche. Alcuni sono “pronti all’uso” come i 54 di via De Magistris (angolo viale Trento), altri aspettano ancora una semplice certificazione di conformità antincendio (quelli i 200 di via Cesare Battisti, rimessi a nuovo dall’amministrazione già più di un anno fa). Sono almeno sette le strutture nel cuore della città (tra quelle completate e le altre in programma) definite nevralgiche per la mobilità: da via Caprera a via Battisti, da via De Magistris a via Sant’Alenixedda, fino a via Donatori di Sangue e piazza De Gasperi. «Alcuni di questi parcheggi sarebbero stati già disponibili se questa amministrazione non fosse dovuta intervenire per modificare alcuni progetti», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Siamo intervenuti per rimettere a norma quel parcheggio dove, in origine, non era stato previsto un ascensore. Con un intervento di 250mila euro abbiamo sistemato tutte le apparecchiature vandalizzate nel corso degli anni e adesso, aspettando l’arrivo dell’ascensore, ci prepariamo a inaugurarlo», aggiunge.

L’allarme

A sentire i consiglieri di opposizione che ieri mattina hanno organizzato un flash mob per chiedere all’amministrazione di aprire immediatamente le strutture il problema va risolto con urgenza: «Su cento cagliaritani, 68 usano l’auto», dicono. «Ora che arrivano i cantieri, che sicuramente miglioreranno la città, con la chiusura di via Roma lato portici e parte di viale Trieste, cosa accadrà al traffico? Le strutture chiuse si trovano tutte in luoghi nevralgici della città, bisogna riaprirle immediatamente». Il caso emblematico, a loro giudizio, è il parcheggio chiuso di via De Magistris. «Pronto da anni, ma ancora inspiegabilmente chiuso. Così come quello di via Cesare Battisti. due strutture che rappresentano la soluzione per residenti e attività commerciali», aggiungono.

La replica

Su tutto risponde l’assessore Alessio Mereu: «Via De Magistris aprirà insieme a via Cesare Battisti. Non è economicamente conveniente fare un bando per la gestione di appena una cinquantina di parcheggi», costerebbe poi molto il ticket ai cittadini, «per questo motivo appena dopo l’approvazione del Bilancio daremo il nuovo incarico per il rilascio del certificato di prevenzione incendi». In via Caprera, invece, la struttura di proprietà della Regione da quasi 200 posti auto attende da una decina d’anni i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. «Lì avevamo un progetto ereditato dalla passata amministrazione che prevedeva la cessione della Regione al Comune che si era assunto l’incarico di ristrutturalo e metterlo a norma ma non aveva firmato nessun accordo di programma sulla destinazione dei posti auto. Il Comune ha dovuto rivedere il progetto perché non era cantierabile: quando abbiamo deciso di rivedere il progetto, ci siamo accorti che l’importo da 600mila non era più sufficiente e ora questa amministrazione sta dialogando con la Regione, per capire quanti posti auto il Comune potrà gestire».