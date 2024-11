«Quei paletti sono pericolosi» 

Con le piogge e le bacche, in caso di caduta, il rischio di farsi male è alto. I dissuasori metallici della sosta sono uno spauracchio soprattutto per chi si muove su due ruote. In viale Trieste i paletti sistemati dopo il restyling della strada “spuntano” dal nulla subito dopo la curva di via Maddalena. Senza alcuna segnalazione, poi, il colore nero non aiuta certo a renderli visibili.

Sosta selvaggia

Per combattere la maleducazione cronica degli automobilisti cagliaritani, i paletti che impediscono la sosta sono una delle soluzioni adottate dai tecnici del Servizio traffico e mobilità di Palazzo Bacaredda. Sono stai sistemati nei punti ritenuti critici, tralasciando il “triangolo” di via Tuveri, tra il Palazzo di Giustizia e la Questura (presidi di legalità), dove ogni mattina scatta l’assalto al parcheggio abusivo, nonostante a pochi passi ci sia un multipiano e la zona sia servita dai mezzi pubblici. Normalmente, come in viale Regina Margherita e all’incrocio tra via Corsica e via Curie (spesso teatro di incidenti terribili a causa della scarsa visibilità causata dalle auto parcheggiate in curva, sono di materiale plastico, quindi inoffensivi in caso un motociclista o un ciclista dovessero finirci sopra. Ma sono troppi i punti in cui i paletti dissuasori sono in metallo. Di fronte alla chiesa Del Carmine oltre che essere pericolosi, impediscono anche il parcheggio del carro funebre.

La mappa

«Per un motociclista l’urto su un ostacolo metallico non lascia scampo già a 30 chilometro orari», spiega Michele Vacca, vice presidente dell’Associazione motociclisti incolumi (Ami). Non sempre la causa è la velocità. «A cadere e finire contro gli ostacoli non è solo chi corre, ma anche chi in bici o in moto va piano e viene tamponato da automobilisti distratti dal cellulare, ubriachi o drogati». Ecco perché è fondamentale individuare i dissuasori metallici e sostituirli. Restano ancora in via Balilla, via Legnano, e in tanti punti non interessati da problemi di sosta come le vie Liguria, Mercalli, Carbonia, Roma lato Mare o nei viali Buoncammino e Regina Elena. «In diversi lavori gestiti direttamente dal Comune stanno istallando dei paletti in gomma che non sono pericolosi, in altre progettazioni come viale Trieste, nel lato Portici di via Roma o in alcuni scivoli di nuova realizzazione si stanno istallando dei paletti in acciaio o in cemento; se è proprio necessario istallare dei paletti sarebbe opportuno mettere quelli in gomma. Negli ultimi anni gli ingegneri e gli architetti del Comune hanno eliminato i dissuasori in acciaio in via Riva Villasanta, in via dei Carroz, nelle piazzette di Genneruxi, in via Legnano e in molti punti pericolosi senza aspettare l’incidente mortale».

In alcuni casi, oltre a creare problemi alla sicurezza, sono barriere architettoniche insormontabili. «In alcune strade di Villanova – precisa Vacca – rendono impossibile il passaggio alle persone in carrozzina, che sono costrette a transitare in mezzo alla strada».

L’assessore

«I dissuasori di sosta rispettano la normativa che prevedere 50 centimetri dalla carreggiata», dice Yuri Marcialis, assessore alla Viabilità. «Sono sicuri e non necessitano di catarifrangenti perché situati in zona 30, spazi condivisi tra automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Tutti – conclude – dovrebbero rispettare i limiti e prestare la massima attenzione».

