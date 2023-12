Quei musei congelati e mai nati 

Per alcuni c’è stata anche l’inaugurazione. Nell’Oristanese, soprattutto lungo la costa del Sinis, ci sono diversi musei bloccati, nonostante i finanziamenti per la realizzazione.

In laguna

Il museo che dovrebbe ospitare i Giganti di Mont’e Prama, in via Tharros, non decolla. Doveva essere concluso due anni fa, ma pandemia e intoppi vari tra impresa e direzione lavori hanno rimandato il taglio del nastro. Mancano infissi, impianto di climatizzazione e diverse rifiniture. «Pochi giorni fa abbiamo dato all’impresa gli ultimi sessanta giorni di tempo», spiega il sindaco Andrea Abis.

La Casa per Peppetto

A Nurachi, in via Dante, c’è un museo dedicato a Peppetto Pau. Una struttura nata dalla ristrutturazione di una casa acquistata dal Comune nel 1995 grazie a fondi regionali e inaugurata nel 2006. Il museo però non è stato mai aperto al pubblico, se non per qualche evento. Eppure dentro c’è una sala dedicata alle launeddas, una ai mattoni di “ladrini” e un'altra al cibo sardo dove è possibile sentirne anche gli odori grazie ai diffusori olfattivi. «Purtroppo al momento non c’è un imprenditore interessato a investire e gestire la struttura», dice il sindaco Renzo Ponti.

Da Museo a convegni

A Baratili San Pietro c'è un edifico che il Comune aveva acquistato nel 2012 per realizzare il “Museo del contadino”: 110mila euro. L’attuale amministrazione ha investito 516mila euro per la ristrutturazione, più altri 125mila euro per gli arredi e le dotazioni tecnologiche. «I lavori di ristrutturazione sono alle battute finali – spiega il vice sindaco Giannantonio Madau – Non sarà più però un museo ma un edificio che potrà ospitare mostre, convegni, presentazioni e anche il Consiglio comunale. Sarà a disposizione di associazioni e imprese».

In pausa

A San Vero Milis la struttura è stata inaugurata nel 1986 ma come esposizione vera e propria non ha mai aperto. Da anni viene utilizzata per conservare i reperti che vengono scoperti nel territorio e per la loro catalogazione. L'attuale amministrazione guidata da Luigi Tedeschi promette l’apertura in primavera. Dentro, sono esposti tanti reperti di S’Urachi e non solo. Aspetta di vedere la luce anche il museo di Santa Giusta, in via Giovanni XXIII. I lavori di ristrutturazione, grazie ai 500 mila euro stanziati dalla Regione, sono iniziati da tempo. «Ora sono sospesi - ha detto il vice sindaco Pierpaolo Erbì - Siamo in attesa di una perizia».

