«Quei morti pesano sulle coscienze» 

Nessuna data certa per l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza della Statale 130. Quirico Sanna, capo di gabinetto del Governatore Christian Solinas, annuncia che il problema risorse è quasi risolto: «Il Governo sta stanziando i soldi che mancavano». Piuttosto dal Ministero non è ancora arrivata la Valutazione di impatto ambientale (Via) della quale anche Sanna al momento non ha notizie.

I sindaci di croci sulla Statale 130 non ne vogliono più vedere. Per questo sostengono l'iniziativa di protesta che il Comitato per la sicurezza della 130 ha organizzato per il 22 luglio: l'occupazione della rotatoria all'incrocio tra Decimomannu e San Sperate dove anche la scorsa settimana si è sfiorata l'ennesima tragedia.

Il vertice

È di un mese fa la convocazione dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu per un tavolo di confronto con sindaci e comitato, insieme a un rappresentante dell'Anas per fare il punto e redigere un documento da inviare al presidente della Regione. Christian Solinas, commissario per i lavori sulla 130, ancora il documento non lo ha visto e non è arrivato agli interessati nemmeno in bozza.

I sindaci

«L'assessore mi aveva garantito - afferma la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu - che massimo entro 10 giorni lo avrei ricevuto. Mi aspettavo una maggiore sensibilità visto che il problema della sicurezza esiste e non si tratta dei capricci di sindaci annoiati. Vogliamo fatti concreti e l'invio del verbale sarebbe stato il primo. Invece questo non c'è stato, ne prendiamo atto, ma anche Solinas e Saiu devono prendere atto che quelle croci peseranno sulle loro coscienze».

Non intende aspettare neanche Mario Puddu, il sindaco di Assemini che al momento dell'incontro con Saiu non era ancora stato eletto: «Parteciperò alla manifestazione del 22 luglio. La sicurezza di quella strada è una priorità anche per Assemini. Mi sto già muovendo per interfacciarmi con le istituzioni competenti, non si può rischiare la vita ogni giorno».

La Regione

L'assessore Saiu assicura che già oggi una prima bozza del verbale arriverà ai sindaci, perché lo approvino e comunque Solinas è stato informato. Del resto, spiega, le posizioni delle sindache di Elmas e Decimomannu sono diverse.

Ma Maria Laura Orrù da Elmas chiarisce: «Nessun contrasto. Siamo tutti d'accordo che il cantiere cominci a Decimomannu, in modo che, se è possibile, ci sia il tempo di modificare il progetto per garantire l'accessibilità al nostro Comune».

«Adesso la palla è passata al governo, Solinas sa che siamo tutti d'accordo, allora che il Commissario che ha poteri straordinari - dicono sindaci e comitato- vada a farsi sentire al Ministero per sollecitare la Via ».

RIPRODUZIONE RISERVATA