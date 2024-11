Quei mille posti auto fantasma 

Almeno due anni di ritardo. Dei parcheggi in struttura, circa un migliaio sparsi in città, si diceva già nel 2023 che avrebbero aperto a breve. Non solo non è ancora successo, ma per molti non sarà prima dell’inizio del 2025. A breve, quindi. Alcuni sono bloccati da intoppi burocratici e amministrativi, altri da mancati collaudi che aspettano da molti mesi, in alcuni casi da anni. Altri ancora aspettano il bando per definire la gestione. Complessivamente si tratta di oltre 800 parcheggi distribuiti nelle zone sensibili della città e che chi per un motivo, chi per un altro, sono ancora impantanati nelle pastoie burocratiche. Alcuni sono “pronti all’uso” come i 54 di via De Magistris, altri aspettano una semplice certificazione di conformità (i 200 di via Cesare Battisti, rimessi a nuovo dall’amministrazione già tre anni fa). Sono almeno quattro le strutture nel cuore della città considerate nevralgiche per la mobilità: da via Caprera a via Battisti, da via De Magistris a via Sant’Alenixedda. Ognuna con una storia particolare e un comune denominatore: sono chiuse.

Lo scenario

Fin qui le brutte notizie, quelle sono invece sono che «via Battisti aprirà prima della fine dell’anno», assicura l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. Non solo. «Il piano dei parcheggi è parte integrante di un programma generale sulla mobilità», sottolinea ancora l’assessore, «l’amministrazione è impegnata nella realizzazione di alcuni parcheggi in struttura che possano alleggerire il carico delle strade». Il caso emblematico, è il parcheggio di via De Magistris. Pronto da anni, ma ancora inspiegabilmente chiuso. Così come quello di via Cesare Battisti: due strutture che rappresentano la soluzione per residenti e attività commerciali. «A breve saranno disponibili quelli in via Battisti, mentre ci vorrà un po’ di più per gli altri di via De Magistris», ribadisce l’assessore. Nel frattempo, «saranno disponibili 157 parcheggi sotto il mercato provvisorio di piazza Nazzari», aggiunge. Non solo. Accanto a questi, «l’amministrazione ha tracciato 52 nuovi stalli in via Sant’Alenixedda, 43 in via Cao di San Marco, 27 in piazza Giovanni XXIII, 29 in via Brianza e 11 in via Buggerru», spiega ancora Marcialis.

Il pasticcio

Di tutti i parcheggi in struttura chiusi ce n’è uno, quello di via Caprera, di proprietà della Regione, che se non è un “caso” poco ci manca: per quei 200 posti si attende una riqualificazione da oltre dieci anni. Lì c’era un progetto vecchio di più di cinque anni che prevedeva la cessione al Comune che si era assunto l’incarico di ristrutturalo e metterlo a norma. Mancava un dettaglio: nessuno aveva firmato un accordo di programma sulla destinazione dei posti auto e stabilito chi e quando avrebbe potuto utilizzarli. Se solo i dipendenti regionali o anche quelli comunali. E soprattutto i cittadini, magari la sera. Il Comune ora riprenderà in mano il progetto e ricomincerà a dialogare con la Regione.

Il futuro

«Siamo impegnati per facilitare la mobilità in città e in particolare quella più sostenibile: la pedonalità, la ciclabilità, i mezzi in condivisione e naturalmente il trasporto pubblico. I parcheggi sono importanti», conclude l’assessore Marcialis, «ma serve capire che senza un cambio di visione non saranno mai sufficienti, siamo tra le prime tre città d'Italia per auto procapite e ogni giorno entrano a Cagliari quasi altre 200.000 veicoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA