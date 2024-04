«Quei medici mi hanno salvato la vita» 

«Medici, infermieri e personale del reparto di chirurgia vascolare del Brotzu mi hanno salvato la vita con un intervento chirurgico eseguito per la prima volta nell’Isola: per questo li ringrazierò per sempre». Luciano Boi ha 74 anni: pensionato, ha lavorato al comune di Iglesias, e qualche mese fa ha affrontato alcuni problemi di salute. Il più grave, scoperto quasi per caso, non permette di aspettare: una voluminosa dilatazione aneurismatica dell’aorta addominale pararenale ha un alto rischio di rottura imminente. L’equipe medica di chirurgia vascolare, diretta da Stefano Camparini, valuta che, in considerazione delle condizioni cliniche generali e di altre patologie associate, il trattamento chirurgico tradizionale avrebbe troppe complicazioni. Si decide così, in modo molto impegnativo, di utilizzare una metodica endovascolare mini invasiva, secondo la tecnica della Physician Modified Endograft Tecnique, attualmente eseguita in pochissimi centri chirurgici vascolari italiani, e mai in Sardegna.

Dimissioni

«Sono stato operato il 5 aprile, di venerdì. Il lunedì dopo ero già a casa. Qualche giorno fa ho fatto una nuova Tac ed è tutto in ordine. Sono in piedi grazie a loro: tutti, in quel reparto per quanto ho potuto osservare, lavorano e danno il massimo», aggiunge Boi. Dovrà riprendersi perché prima di questo intervento aveva trascorso quindici giorni in ospedale a Carbonia per una polmonite: è qui che, durante alcuni controlli, è stata scoperta la dilatazione dell’aorta addominale. Al Brotzu sono bastati pochi esami per capire quanto fosse a rischio la situazione, decidendo per un intervento d’urgenza.

Le opzioni

Oltre all’intervento tradizionale, con troppe e pericolose possibili conseguenze, l’equipe medica di chirurgia vascolare dell’ospedale, analizza anche l’opzione di procedere con l’innesto di un’endoprotesi realizzata su misura per le caratteristiche anatomiche del paziente. Ma anche questa ipotesi viene scartata considerati i tempi prolungati necessari per la sua progettazione e realizzazione. Il paziente non ha a disposizione i mesi richiesti. Si decide di utilizzare una tecnica che prevede la costruzione “in casa” della protesi idonea per il caso in questione, con un notevole risparmio economico ma, soprattutto, di tempo.

Tre ore e mezza

Questa la “squadra” che ha eseguito l’intervento: i chirurghi Mario Moro, Genadiev Genadi, Roberta Arzedi, Andrea Magi, e l’anestesista Manlio Manconi. Prima viene realizzata la protesi, poi si passa all’intervento vero e proprio sul paziente, tramite un mini accesso chirurgico femorale procedendo alla sostituzione della parte dell’aorta lesionata con la protesi. Tre ore e mezza di lavoro delicatissimo. Il controllo angiografico effettuato successivamente sul paziente ha evidenziato l’ottimo risultato: la parte dell’aorta lesionata è stata definitivamente esclusa. E anche il successivo controllo ecografico con mezzo di contrasto eseguito dopo una settimana dall’intervento non ha evidenziato alcuna problematica, dati confermati dalla tac. «Gli sforzi profusi quotidianamente da tutto il personale della nostra azienda sono compensati da risultati come quello raggiunto dall’equipe di chirurgia vascolare», è il commento della direttrice generale Agnese Foddis. «La struttura è un’eccellenza dell’Arnas e il caso del signor Boi non resterà isolato. I chirurghi sono già pronti per il prossimo». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA