Quei libri per la giustizia e la verità 

“Giustizia e verità”: è questo il tema della sesta edizione del Festival letterario del Monreale, che si terrà a San Gavino dal 18 al 21 luglio, con un’anteprima il 17. L’evento, organizzato dal Comune con la direzione artistica di Francesca Spanu e Giovanni Follesa e il coordinamento dell’Associazione Enti Locali, si concentrerà su «due virtù che non sempre coincidono – come affermano Spanu e Follesa –, soprattutto quando gli esiti processuali divergono dalla realtà dei fatti e dunque dalla verità». Il riferimento è in particolare a uno degli ospiti del festival, Beniamino Zuncheddu, che parlerà della sua vicenda, ma non mancheranno riflessioni sulla vita in prigione e sul valore della cultura nelle carceri.

L’anteprima

Il 17 luglio aprirà l’anteprima del festival, curata dall’associazione Materialia, la tavola rotonda “Identità e futuro: il valore dei beni culturali nella società moderna”. Interverranno Arianna Murru, Efisio Carbone, Roberto Ibba, Giancarlo Spanu e Giorgio Pia, con il coordinamento di Emanuela Cruccu e Marta Cappai. Seguirà la presentazione del romanzo “Mantene s’odiu” (Piemme), del collettivo Elias Mandreu. In chiusura, Emanuele Aldovrandi e il suo romanzo “Il nostro grande niente” (Einaudi).

Giustizia e verità

La prima giornata, il 18 luglio, dopo gli incontri con Nicola Dessì, che presenterà “La Sardegna in Età punica” (Condaghes) e con Adriano Corona e il suo romanzo “Stiamo vicini che qui non si tocca” (Amicolibro), vedrà tornare sul palco di Casa Mereu una delle ospiti più attese, Daria Bignardi. La giornalista presenterà il suo nuovo libro “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori), che si ricollega al tema del festival e punta i riflettori sulla vita nelle carceri. Chiuderà la serata la tavola rotonda “Io sono innocente”, con ospiti Beniamino Zuncheddu e l’avvocato Mario Trogu, autori del libro omonimo pubblicato da De Agostini, che dialogheranno con Irene Testa (garante regionale dei detenuti) e le avvocate Rossana Palmas e Francesca Spanu.

Cultura in carcere

Venerdì 19 luglio, focus sull’importanza della cultura nella rieducazione dei carcerati con la tavola rotonda “Occasioni di rinascita: didattica e lettura in carcere” a cui parteciperanno esponenti di ambito culturale, accademico, giudiziario e forense: Cristina Cabras, Cristina Ornano, Matteo Pinna, Manuela Saba, Fabio Varone e Angelo Mazza. Seguirà la presentazione-spettacolo con Jeff Biggers, che presenterà “In Sardinia: an unexpected journey in Italy” (Melville House Publishing), e il coro Paulicu Mossa di Bonorva. Sarà poi la volta di Nicoletta Verna con “I giorni di vetro” (Einaudi). In chiusura, il dialogo tra Luca Briasco e Andrea Fulgheri sul tema “I sognatori: Stephen King, Paul Auster, Cormac McCarty”.

Spazio alla narrativa

Le ultime due serate del festival saranno dedicate interamente ai romanzi. Sabato 20 si avvicenderanno sul palco Angelo Mazza con “Jump” (Il Maestrale), che dialogherà con un relatore d’eccezione, il giornalista di La7 Marco Piccaluga, Daniele Congiu con “Erano gli anni” (Arkadia) e Sara Bilotti con “La punizione” (HarperCollins). Chiuderà la serata l’atteso ritorno al festival di Massimo Carlotto, che presenterà “Trudy” (Einaudi). Domenica, in apertura ci sarà Vito di Battista con “Il buon uso della distanza” (Collana Universale Gallucci), a cui seguiranno Paolo Restuccia con “Il sorriso di chi ha vinto” (Arkadia) e Piergiorgio Pulixi con “Per un’ora d’amore” (Rizzoli). Alla narrativa è anche legato il laboratorio “Il diavolo nel manoscritto: accorgimenti per chi si accosta alla scrittura” che Luca Briasco (padrino di questa edizione) terrà il 19 e 20 luglio.

Il neoeletto sindaco Stefano Altea, nell’augurare un buon festival a tutti, sottolinea il valore dell’evento: «Tra le cose buone ereditate dall’amministrazione precedente vi è il Festival del Monreale che, con il tempo e il giusto supporto, è cresciuto esponenzialmente. È intenzione della nuova amministrazione far crescere ulteriormente tutti gli eventi culturali e stimolarne di nuovi». (red. cult.)

