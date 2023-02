Quei gloriosi scontri degli anni Ottanta e Novanta 

«Presidente per 20 anni», sottolinea il commercialista olbiese. «Eravamo io, Bruno e Mauro», ricorda riferimendosi agli altri dirigenti Selleri e Putzu, storico patron dell’Olbia dagli anni ’80 al primo decennio del 2000. «Quando la squadra giocava male scendevamo negli spogliatoi a dirne quattro ad allenatore e giocatori. Anche dalla panchina: avrò preso settemila espulsioni per proteste», aggiunge Balata, che in vista della sfida delle sfide con la Torres è assalito da speranze e ricordi.

Olbia. Domenica Libero Balata sarà in tribuna al “Nespoli”. «Sarò allo stadio, come sempre, per tifare. Ci saranno mio figlio Marco e mio nipote, che gioca nelle giovanili dell’Olbia. E che vinca l’Olbia, che ha bisogno di punti», dice l’ex dirigente dei bianchi.

Partiamo dalle prime: cosa si aspetta dal derby?

«Premetto che della Torres ho visto solo le partite che ha giocato contro di noi, peraltro il presidente Udassi è stato un nostro giocatore, ma penso che sarà una gara caratterizzata da grinta e determinazione. Quanto al risultato, l’Olbia ha il vantaggio del campo ma una partita così sfugge a ogni pronostico: mi auguro che vinca l’Olbia, che l’evento sia celebrato da un grandissimo pubblico, anche perché l’Olbia sta giocando bene, e che non succeda niente di spiacevole, tipo scontri tra le tifoserie e cose simili».

Da esperto e tifoso: il derby potrebbe influire sul resto della stagione dei bianchi?

«Considerato che l’Olbia deve salvarsi, con la Torres in palio ci sono punti pesanti innanzitutto per la classifica. Detto questo, ci salviamo: abbiamo tutti i mezzi per farlo. Domenica ad Ancona l’ho vista bene, ma è già da diverse partite che la vedo “bella”, anche in casa contro l’Entella: peccato per il gol preso alla fine. Dobbiamo stare molto attenti, fino al 95’: abbiamo perso troppi punti negli ultimi minuti».

Come spiega le difficoltà di quest’anno?

«Escluso Ragatzu, che è di un altro pianeta, ci manca una punta, ma è un problema che ci porteremo fino alla fine visto che non è più possibile intervenire. A gennaio avrei preso Ardemagni dal Siena: Contini e Corti sono buoni giocatori ma troppo giovani per trascinare la squadra. Come Nanni, che fisicamente c’è ma gli manca quel qualcosa in più per fare la differenza. La verità è che ci serve qualcuno che affianchi Ragatzu là davanti e gli faccia spazio, perché uno come lui è imprevedibile, può inventare qualunque cosa in qualsiasi momento come ha dimostrato ad Ancona con quel gol spettacolare in rovesciata».

Una critica alla società?

«Sono stato spesso critico verso la società. Mi piacerebbe che fosse più vicina alla città e coinvolgente, come lo eravamo noi, che ci facevamo vedere in giro: la gente ci conosceva. Una politica che crea entusiasmo intorno alla squadra e porta le persone allo stadio, dando forza alla squadra. Ma a parte questo c’è solo da ringraziare il presidente Marino per quello che ha fatto e sta facendo per l’Olbia in Serie C».

Com’era il derby ai “suoi” tempi?

«Un gran casino! Nel mio ufficio ho una foto con lo striscione che la curva espose in un derby con la Torres degli anni ‘90, recitava “Vi guardiamo dall’alto”, era la stagione di Franco Colomba in panchina in cui sfiorammo la vittoria del campionato. Quel derby lo vincemmo noi in un “Nespoli” stracolmo, mai più visto così: incassammo qualcosa come 74 milioni di lire, l’equivalente oggi di 37mila euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

