Quei “giovanissimi” anziani 

A Villacidro l’indice di vecchiaia supera il valore di 146 ed è tra i più alti in Sardegna. La scommessa della Consulta degli anziani nel 2022, anno di battesimo, fu quella di indicare la ricetta su come mantenere 4.200 over 60 nella popolazione attiva. A distanza di quattro anni, l’obiettivo è raggiunto: da 50 iscritti, oggi se ne contano 282. Super attivi, instancabili, contagiosi e creativi, organizzano le attività più disparate e si lasciano coinvolgere in quelle messe in campo da altri. Di certo non conoscono la crisi del personale. Un esempio per tutti: se fuori i medici non si trovano, il gruppo ne ha ben quattro: Salvatore Erbì, Angelo Fois, Giuseppe Sedda, Salvatore Chia.

La Consulta

Sempre più impegnata e con una forza trainante, la Consulta spazia dalla cultura ai laboratori, alla biodiversità, al sociale, allo sport, all'invecchiamento attivo, presto con un maestro d'eccezione: il professor Roberto Pili. Iniziative concrete, di grande valore. «Intanto», dice la presidente, Rita Piga, «mettiamo subito in chiaro il filo diretto con i servizi sociali del Comune, un supporto indispensabile per migliorare l’inclusione e l’offerta. Per il resto, non saprei da dove partire per raccontare, o anche solo per elencare, quel che si fa. È davvero tanto. Non c’è un settore trascurato, ciascuno è incentivato e favorito dalla presenza delle professionalità interne. Spesso, grazie alla concessione dei locali, torniamo sui banchi di scuola, dove chi insegna o è un ex docente oppure un esperto della materia. Attiviamo corsi, superiamo l’esame, coinvolgiamo la comunità». L’ultimo è dei giorni scorsi, una lezione di pittura conclusa con una mostra.

«Mai fermarsi »

Il tema ambientale è tra i più seguiti, com’è ovvio in un paese circondato da monti e paesaggi unici. L’insegnante è in casa, l’ex ispettore forestale del territorio, Gian Paolo Madau, guida delle tante escursioni. «Il principio mai fermarsi», dice, «significa coinvolgere e lasciarsi coinvolgere, sempre parte attiva, vivere il proprio tempo con energia, dignità e partecipazione». Tra le camminate, anche quelle notturne. «A volte», ricorda Piga, «ci ispiriamo alle nostre esperienze, le serate estive trascorse all’aria aperta del vicinato le abbiamo trasformate in passeggiate notturne. Benessere e socialità ci accompagnano». E non si contano i percorsi fatti di incontri, ascolto, movimento e memoria. Perché non è mai troppo tardi per imparare, partecipare, creare nuovi legami e sentirsi ancora parte viva della propria comunità.

Il Comune

«La Consulta», commenta l’assessora al Sociale, Maura Aru, «è un importante punto di riferimento per la promozione del benessere degli anziani. In accordo col Comune, organizza iniziative dedicate alla terza età con l'impegno di valorizzare il ruolo degli anziani nella comunità e contribuire al miglioramento della qualità di vita, promuovendo occasioni di partecipazione, socializzazione e inclusione».

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