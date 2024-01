Quei “Giorni Perfetti” di chi ha l’anima in pace 

Fra gli itinerari possibili che costituiscono il cinema, il ritorno di un veterano della macchina da presa, capace col suo genio di favorire il linguaggio e il valore storico della settima arte, da prova di quanto una visione lontana dai comuni schemi produttivi possa arricchire la nostra esperienza con suggestioni e particolarità generalmente inespresse. A dimostrarlo è l’ultimo capolavoro del maestro Wim Wenders - tra i fondatori del Nuovo Cinema Tedesco e autore di opere immortali come “Il cielo sopra Berlino” - che dopo una pausa di circa sei anni regala al pubblico un autentico inno alla vita: “Perfect Days” adopera una lente che non teme di apparire fuori tendenza, anteponendo al regolare svolgimento di trama un approccio ciclico verso la narrazione e cogliendo nella costante ripetizione dell’uguale l’eco catartico delle possibilità inespresse.

La storia

Nella Tokyo odierna, Hirayama vive in solitudine e si guadagna il necessario come addetto alle pulizie dei bagni pubblici. Un lavoro di così umili mansioni viene praticato con insolita cura e dedizione, in uno strano e regolare esercizio meditativo. Dal risveglio fino ai primi cenni di sonnolenza notturni, la giornata si compone di piccole azioni quotidiane e di uno sguardo vigile che, in cerca di semplici dettagli, viene immancabilmente colto dal senso di sorpresa. La cura per le piante, la lettura e la fotografia sono ulteriore manifestazione della propria interiorità, e l’incontro ordinario con le persone svela - oltre alle distanze - una reazione spontanea di curiosità ed intima gratitudine. L’ineffabile meraviglia della natura è come un balsamo che lenisce l’anima, e nutre l’orientamento pratico a cui Hirayama si dedica con così instancabile disposizione; ma fra le poche e occasionali frequentazioni, la visita a sorpresa di sua nipote rievoca la consapevolezza sopita di un’esistenza che non conosce scampo al dolore. La circolarità insita nella narrazione si esprime attraverso il mezzo filmico traendo da oggetti e piccoli particolari una molteplicità di differenti angolazioni, come il riflesso del protagonista che trasmette fuori di se l’infinta varietà del possibile. Questa moderna concezione di “eterno ritorno” si percepisce anche nella costruzione delle sequenze: al termine della giornata trova spazio il sogno, ove il subconscio prende il sopravvento in un evocativo collage di immagini in bianco e nero e riprese in slow motion, che ricordano da vicino il taglio espressivo più tradizionale del cineasta.

Premiato a Cannes

Già apprezzato in altri titoli occidentali, come lo splendido “Babel” di Iñárritu, non stupisce affatto che Kōji Yakusho abbia conquistato Cannes col premio per la miglior interpretazione maschile. In una silenziosità solo apparente, la vastità del suo animo si svela ben aldilà di quanto esplicitamente conferito alla precisione e grazia dei suoi gesti. Ciò che rapisce maggiormente è il potere contemplativo del suo sorriso, da cui traspare il coraggio pacato di chi resiste naturalmente in bilico tra lo stupore e la sofferenza. Intonandosi con sofisticata coerenza, i brevi estratti di alcuni classici musicali coronano quella che senza dubbio è fra le opere più illuminate del cineasta, la cui visione lucida della contemporaneità appare ancor più graziata da un’età matura che non conosce fine alla proprie inesauribili risorse.

