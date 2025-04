Quei gioielli delle collezione Buffa 

Se la chiave di lettura del presente è il passato, e viceversa, è facile intuire le ragioni della lezione che si terrà domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18, per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio. La rassegna accoglie l’iniziativa “Prendas torradas”, anch’essa organizzata dai Musei Nazionali di Cagliari. Due attività che si integrano all’interno di un progetto culturale unitario, volto a promuovere il confronto tra contemporaneità e antichità, discipline umanistiche e scientifiche, nella convinzione che la ricerca si alimenti del dialogo costante tra saperi. Intitolata “Importanza storico culturale della donazione del Fondo Giancarlo Buffa ai Musei Nazionali di Cagliari”, la lectio sarà tenuta da Mauro Salis, funzionario dell’istituzione cittadina, Franco Masala, presidente degli Amici dei Musei Nazionali di Cagliari e Maria Antonietta Mongiu.

Intreccio

“Prendas torradas” (Gioielli donati), sostiene l’archeologa, «è parte del percorso che i Musei Nazionali hanno intrapreso dacché sono istituto autonomo del Ministero della cultura». Un percorso declinato in una pluralità di eventi che testimoniano «il fertile dialogo» con artiste e artisti contemporanei viventi, oppure con i loro eredi. «Le donazioni di opere, di riconosciuto prestigio, arricchiscono le collezioni museali che si stanno aprendo all’arte contemporanea, per riaffermare il valore educativo dell’ininterrotta dialettica tra passato, presente e futuro, missione dei musei in generale e dei musei autonomi in particolare». Per la prima volta, i Dialoghi e “Prendas Torradas” si intrecciano in un appuntamento comune, e per questo i curatori hanno scelto di partire da uno dei primi protagonisti di “Gioielli donati”: Giancarlo Buffa, pedagogista e artista poliedrico. «Un intellettuale - lo descrive Mongiu- che si è misurato con la scrittura, la pittura, la recitazione e la regia, con la sublime arte della caricatura che, a Cagliari, ha una colta e antica tradizione». Il disegnatore ha donato il suo archivio di carte ai Musei Nazionali tre anni fa. Il Fondo comprende opere grafiche e pittoriche da lui realizzate, la corrispondenza con numerose personalità della cultura e della politica sarda, più volte ritratte nelle sue caricature, e una raccolta di articoli sulla satira, pubblicati in alcuni periodici settimanali e mensili del Novecento. Si tratta, osserva Mongiu, di «un patrimonio straordinario anche dal punto di vista della storia della cultura dell’ultimo cinquantennio a Cagliari e in Sardegna». Una preziosa raccolta di materiali che accresce il repertorio dei Musei. Il Fondo Giancarlo Buffa verrà esposto nell’Ex Regio Museo, in futuro destinato completamente alle esposizioni. Saranno compresi gli spazi oggi occupati dal personale, che si libereranno una volta completato il trasferimento nei nuovi locali individuati dal Ministero della Cultura per i Musei Nazionali di Cagliari. (f. r. p.)

