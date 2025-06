«Quei fondi frutto del mio lavoro» 

Il Consiglio comunale ha recentemente approvato il Dup, documento che assegna risorse per alcuni interventi: il parco lineare Rio Cungias, piazza Pisano a Sant’Isidoro, riqualificazione centro storico e via Nazionale solo per citarne alcuni. Sulla vicenda esprime soddisfazione l’ex consigliere regionale, di Quartucciu, Andrea Piras: «Questi fondi sono il risultato di un lavoro concreto svolto durante il mio mandato da consigliere regionale, con emendamenti specifici che ho voluto promuovere proprio per Quartucciu, mettendo al di là degli schieramenti politici l’interesse per il bene della nostra comunità», conclude Piras, «è bello vedere il frutto di quel lavoro trasformarsi oggi in opere concrete che miglioreranno il nostro territorio».

