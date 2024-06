Quei fantasmi cagliaritani vivono “Sui tetti di chi dorme” 

Le cave, le bombe, il cemento. Quanti nefasti attacchi al colle di calcare chiamato Tuvixeddu e quanta vita riesce ancora a conservare. Lo racconta in 15 minuti un film dedicato a Giorgio Todde e al suo amore pugnace per Cagliari. “Sui tetti di chi dorme” di Antonello Murgia Pisano, presentato in anteprima al cinema Odissea, è un poetico affondo sul biancore di un luogo da cui si vede il mare e molto, molto cielo. Fessurato dalle aperture nella roccia, ancora custode di sepolture che erano decorate col rosso e col blu, con palmette e fiori di loto.

Antonello Murgia Pisano, regista nonché autore della splendida colonna sonora, dichiara di essere orgoglioso del suo lavoro e di aver seguito una rotta segreta. Sono trasparenti come fantasmi Lia Careddu, Rossella Faa, Fabio Marceddu. E tra le loro parole irrompe lo spagnolo sonoro di Isabel Moiño Campos.

Il film si apre con Sandro Loi, pescatore che prende all’amo una vecchia scarpa, e si chiude con la danza di Carla Onni in bilico sull’orlo di un sepolcro. Diafane ma concrete le figure dei protagonisti tornano a dar voce alle anime che forse ancora vagolano nel sito e forse si chiedono come mai la Grotta della Vipera sia ancora in piedi: sorretta, parrebbe, da una rigogliosa bouganville violacea e ostinata. Come i capperi e i licheni che crescono tra le pietre forate che il sole continua a calcinare. Prodotto da Fabio Murgia Marceddu col sostegno di Regione, Teatro Dallarmadio, Italia Nostra, Film Commission, il corto è montato da Massimo Gasole e ha potuto contare sull’apporto di un gruppo di mecenati. Nel 2011 Giorgio Todde scrisse un testo, “Memorie dal sottosuolo”, che non fu possibile mettere in scena. Dopo parecchi anni il suo desiderio ha preso una forma diversa ma le note di “Karel”, che molto gli erano piaciute, sono rimaste. Antonello Murgia Pisano ha rielaborato questa prima traccia e ha composto uno spartito dal respiro potente e tanto avvolgente da annullare la dichiarazione del viaggiatore francese Valery: «Mai la morte è parsa tanto muta». Spiega l’autore: «Ho pensato che la musica dovesse far da contrappunto a queste dimenticate esistenze».Ma non è certo un requiem, ad accompagnare le immagini, a seguire i passi degli attori e i loro volti impolverati.

RIPRODUZIONE RISERVATA