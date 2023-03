Quei dodicimila cuori in rosa  

C’è stato un momento in cui, mentre già decine di partecipanti tagliavano il traguardo della prova Open (quella non competitiva), centinaia di altre iscritte alla SoloWomenRun non avevano ancora varcato la linea di partenza. Così, sui 4,5 km del percorso, per un po’ ci sono state maglie rosa/arancio senza soluzione di continuità. Come un abbraccio. In fondo, proprio ciò che cercavano le dodicimila donne che hanno risposto alla chiamata di una settima edizione che, dopo tre anni di assenza, ha portato a Cagliari da tutta l’Isola (e non solo) dodicimila persone. Nel 2024 si potrà alzare l’asticella, perché chi ha partecipato, senza distinzione d’età, ha mostrato di avere lo stesso spirito. Un’unità di intenti che corrisponde alla missione di questa manifestazione podistica e solidale, alla quale hanno preso parte (portando con sé 8500 delle iscritte) 42 associazioni.

La mattinata

Qualche nuvolone di passaggio e un po’ di vento hanno provato a rovinare la festa, senza riuscirci. Alla Fiera, chi aveva finito il percorso si è trattenuto e, sotto il palco dove Simonluca Olla e Luca Carcassi, affiancati dal batterista Davide Contu, fornivano una colonna sonora marchiata Radiolina, hanno cominciato a radunarsi in centinaia. Una gigantesca classe di ballo che ha reso ancor più denso di significato quello “stare insieme” che è l’essenza di questa manifestazione. Paradossalmente, a passare per primo il traguardo delle non competitiva è stato un bimbo di 10 anni, Francesco Fadda: «Faccio atletica al Cus Cagliari», ha raccontato, spiegando che «ai videogame preferisco la corsa». Precisazione: i maschietti sono ammessi, sino ai 10 anni.

La gara

Con un bel po’ di ritardo, mentre alla Fiera la corsa aveva già lasciato spazio al ballo, sono partite le agoniste per il doppio giro del percorso (viale Diaz, viale Cimitero, via San Lucifero, via Sonnino, con pochissimi disagi per il traffico), accompagnate dal count down da brivido delle altre partecipanti. Lisa Orrù, triatleta sinnaese che ultimamente si è espressa molto bene nella corsa, ha aggiunto agevolmente il proprio nome all’albo d’oro, precedendo dopo 9 km la vincitrice del 2016, Roberta Ferru. La sestese, classe 1968, ha onorato la SoloWomenRun nonostante non fosse al meglio, ed è stata brava a non farsi acchiappare dalla 25enne Annalisa Falchi. Un podio da citare per dovere di cronaca, in attesa di conoscere quello del Charirty Goal. I tre migliori progetti solidali si divideranno il montepremi e potranno essere finanziati.