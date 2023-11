«Quei dissuasori bloccano i camion»  

Quei tre archetti in metallo sono stati posizionati in via Galvani dal Comune per contrastare la sosta sul marciapiede, fenomeno molto diffuso lungo le strade della zona industriale di Selargius.

Ma di fatto la loro presenza a bordo strada intralcia le manovre dei tir che ogni giorno arrivano nel capannone di Giuseppe Laconi, esasperato dal disagio: «Alcuni fornitori hanno minacciato la disdetta perché l'uscita dal cortile della mia ditta comporta mille manovre e perdita di tempo», spiega il titolare dell'impresa di imballaggi, «cosa che si potrebbe evitare se davanti alla mia attività non ci fossero questi archetti che impediscono un'uscita agevole dei mezzi». Problema già segnalato più volte al Comune, con tanto di appello di Laconi affinché i dissuasori di sosta vengano rimossi. «Valuteremo con gli uffici la fattibilità dell’intervento richiesto», risponde Gigi Gessa, assessore alla Viabilità.

