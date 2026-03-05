Quei diciotto soldati mai tornati a casa 

Quel giorno di marzo del lontano 1915 era rimasto impresso nella memoria di un ragazzino, figlio del sacrestano di allora, che vide quei soldati sfilare nelle strade di Sinnai, restando particolarmente impressionato. Giuseppe, Peppeddu Aledda, aveva allora 14 anni. Ormai vecchio, negli anni Novanta parlò a lungo di quel giorno con Angelo Perra, autore di diversi libri sulla vecchia Sinnai e i suoi personaggi.

Quei soldati facevano parte dei 151esimo Reggimento della Brigata Sassari appena costituita proprio a Sinnai nel rione di Sant’Isidoro, allora fatto di campagne attorno all’abitato di Sinnai. Quei soldati erano in partenza per la Prima guerra: c’erano anche diciotto sinnaesi, mai tornati a casa, e i cui nomi sono echeggiati ieri mattina durante la cerimonia in ricordo del 111esimo anno di fondazione del Reggimento. A farne i nomi, Andrea Atzeni, primo maestro della banda della Brigata Sassari, ora in pensione. Tanta l’emozione fra i presenti in una mattinata fatta di struggenti ricordi, col pensiero rivolto anche ai soldati della Brigata Sassari impegnati in questo momento in Libano.

Il raduno si è svolto nella piazza del quartiere di Sant’Isidoro dove nel 1988 il Comune realizzò la piazzetta Brigata Sassari con un cippo in granito rosa. Con la sindaca Barbara Pusceddu, i vertici della Brigata Sassari e del 151esimo Reggimento, la banda della Brigata, rappresentanze dell’Esercito, dei carabinieri, dei Vigili del fuoco, della Marina e dell’aeronautica militare.

Tra i presenti il generale Stefano Scano, del Comando militare Sardegna; il colonnello Andrea Pigliaroli, comandante del 151esimo Reggimento; il generale Nicolò Manca, ora in pensione, primo comandante della Brigata Sassari, una scolaresca e familiari dei soldati caduti.

All’alzabandiera è seguita la deposizione della corona d’alloro, l’appello dei Caduti, la preghiera del soldato. Con protagonista la banda musicale della Brigata, diretta dal sergente maggiore Andrea Cardia, sinnaese. Momenti di grande emozione, sublimati da una poesia in sardo dedicata alla Brigata del poeta Ignazio Cappai. La cerimonia si è chiusa con l’intervento della sindaca Barbara Pusceddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA