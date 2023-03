Quei cinquanta marmi che, nel ‘78, ci spiegarono l’archeologia pubblica  

L’obiettivo è riunirli sotto un unico tetto, quello prestigioso del Museo archeologico, affinché la città possa cogliere, con un colpo d’occhio, le traversie dei secoli che hanno contribuito a disegnarla. E, nello stesso tempo, non dimentichi quei giorni di 45 anni fa quando emersero dagli scavi per le fognature in viale Trieste, e il loro rinvenimento inaugurò una nuova stagione dell’archeologia urbana.

L’obiettivo

Gli oltre cinquanta manufatti di marmo figurato di epoca romana, ritrovati a Cagliari, il 14 marzo del 1978, da un gruppo di giovani archeologi coordinati da Ferruccio Barreca, molti attualmente conservati nei magazzini della Soprintendenza, potrebbero ben presto essere riuniti in un Corpus ed esposti nel Museo archeologico nazionale.

L’incontro

Un’aspirazione al centro della lectio magistralis di Maria Antonietta Mongiu (tra gli archeologi che recuperarono i reperti) e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico, che si terrà domani, alle 17, nella basilica di San Saturnino a Cagliari. L’incontro è un appuntamento dei “Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio”, curati proprio dai protagonisti della lezione.

Gli scavi

Il ritrovamento dei manufatti – un Dionysos, una Venere anadiomene, un volto muliebre, un busto di Venere, una cornucopia, frammenti di arti - avvenne nello spazio prospiciente l’ex Pastificio Costa, e fu ampiamente raccontato da L’Unione Sarda sia nelle pagine culturali, sia, soprattutto, nelle cronache cittadine. Non era consueto che di archeologia si parlasse in cronaca, ma la sensibilità mostrata da chi allora componeva quelle colonne fece sì che il passato custodito nel sottosuolo della città fosse avvertito come bene collettivo, e la sua conservazione una responsabilità condivisa da cittadini e amministratori. Come spiega Mongiu, «erano i primi passi di quella che qualche anno più tardi venne chiamata archeologia pubblica, ma che a Cagliari, tra le prime città al mondo, prese avvio proprio con quegli scavi, per merito anche di un quotidiano che seppe cogliere e comunicare l’importanza di quei rinvenimenti». Due giorni prima che Aldo Moro venisse sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, i cagliaritani apprezzarono l’origine millenaria della loro storia. In quelle Idi di marzo, così infauste per la storia nazionale, e invece così fauste per quella cittadina, venne alla luce un ambiente termale rielaborato nel corso del tardo antico e dell’alto medioevo, che restituì 57 reperti del periodo romano, tra cui la statua di Dionysos, oggi esposta, solitaria, nel Museo archeologico di Cagliari. Con gli altri marmi riemersi, il Bacco sopravvisse ai cambiamenti del tempo: «Risemantizzata in un Cristo, buon pastore, che convisse con Vandali, Bizantini, e, persino, con gli Arabi», spiega, «non resistette alla faida tra iconoclastia ed iconodulia, che insanguinò Karali nel IX secolo, ma riuscì a salvarsi dalla calcara, la fornace per ottenere calce che consentì ai maistus de calcina, del Giudicato di Cagliari, di garantire la ricostruzione e la sopravvivenza della città; per arrivare, infine, a noi».

