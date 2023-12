Quei che cani regalano felicità agli anziani  

Gli occhi di Lucia Asuni, 77 anni, brillano quando Dalia e Iago arrivano di corsa, portando una ventata di allegria. «Mi piacciano molto i cani», racconta la nonnina. «Li ho sempre avuti. E mi piace soprattutto Iago, quello più piccolo, perché è molto dolce e giocherellone». Nella comunità integrata Centro Alba in via San Francesco è il giorno della pet therapy nell’ambito del progetto realizzato dall'associazione Killia e finanziato dal Comune per favorire il sostegno emotivo, cognitivo e sociale attraverso la relazione con il cane. Progetto che è rivolto sia agli anziani non autosufficienti che a quelli che stanno meglio e a cui hanno aderito sei diverse strutture di accoglienza, tra comunità alloggio/integrate e centri diurni per un totale di oltre 150 anziani.

Lucia Asuni era una ristoratrice nel locale Da Barbara a Solanas. «Avevamo sempre animali nel cortile», dice. «I cani mettono allegria e ci fanno stare bene». E non c’è niente di meglio di due coccole con la labrador e il piccolo meticcio per stare bene e gettarsi alle spalle anche il difficile periodo del Covid che ha lasciato segni profondi soprattutto negli anziani. In una grande sala del centro Killia ci sono solo volti felici. Come quello di Carlo Di Martino prossimo ai 90 anni ed ex insegnante di matematica: «ho anche due lauree», dice orgoglioso, «una in matematica e una in fisica. In casa ho sempre avuto cani e gatti e adesso che vengono qui sono davvero felice. Lo sarebbe anche mia moglie che purtroppo è morta nemmeno un anno fa». Si velano di tristezza gli occhi del nonnino che però si riprende subito pronto a giocare con Iago.

Se lo contendono in tanti questo meticcio, incrocio tra un bulldog francese e un segugio, e sono soprattutto le donne a fare a gara per tenerlo in braccio. «A me piace troppo, ci sono affezionata e quando viene è una festa», ci tiene a dire Maria Luisa di Francesco 79 anni, ex insegnante di matematica anche lei. «Sono originaria di Nuoro e qui sto bene. Mi mancano molto i miei alunni e quando vengono a trovarci gli studenti è una festa. Un’altra ex insegnante, maestra elementare, è anche Augusta Melis detta Rita, 78 anni: «tutti i giorni facevo la statale 125 per andare a Olia Speciosa. Avevo animali in casa ma cani no e questa con Dalia e Iago è una bellissima e nuova esperienza».

Simona Cao, presidente della Cooperativa Killia e l’artefice di questo progetto: «sta andando benissimo», rivela, «e siamo a più della metà del percorso e gli anziani sono più che contenti di vederci. Riusciamo a tenerli attivi e a farli stare bene perché facciamo dei giochi per stimolare la parte affettiva e cognitiva, sia quando veniamo sia quando non ci siamo perché si ricordano e chiedono di noi». Soddisfatta anche la coordinatrice del centro Alba, Alessandra Sarais: «Abbiamo accolto questo progetto con grande gioia che è esteso sia ai pazienti che hanno demenza grave sia a quelli con problemi più lievi».

