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La rassegna.
18 settembre 2026 alle 00:20

Quei “Cammei” con l’Orchestra Franco Oppo 

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Prosegue il cartellone di “Cammei Contemporanei 2026 – Quartu Estate”, la rassegna organizzata dall’associazione Incontri Musicali e dall’Orchestra Regionale Sarda Franco Oppo, con un nuovo appuntamento in programma domani alle 19.30 al Teatro Carmen Melis di Cagliari.

La serata, dal titolo “Vento e corde: dal Boemo Dvořák al Parigino Ibert”, sarà dedicata al dialogo tra violoncello e strumenti a fiato, attraverso le musiche di Antonín Dvořák e Jacques Ibert. Protagonista del concerto sarà il violoncellista Oscar Piastrelloni, accompagnato dall’Ensemble a fiati dell’Orchestra. La direzione sarà affidata al maestro Giacomo Medas.

Con questo appuntamento, “Cammei Contemporanei 2026” entra nella parte conclusiva del proprio cartellone: il prossimo appuntamento sarà mercoledì 30 settembre alle 17 a Casa Murgia Casanova, in via XX Settembre 116 a Quaru, con “I racconti nel cortile – La favola del Carnevale degli animali”, interpretata dall’Orchestra in collaborazione con l’associazione SpazioAcca. Per informazioni, whatsapp 3518113531.

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