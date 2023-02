Quei beni comunali in mano ai vandali 

Vetri sfondati, porte distrutte e devastazione sono lo scenario della sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, dell’ex sede della Paff all’interno del cortile della scuola di via Pizzetti, del chiosco del pattinodromo in via Lussemburgo di cui resta solo lo scheletro incenerito e dell’ex asilo nido in via Boito, ceduto alla Polizia, e ancora oggi rifugio di bande di balordi e ragazzini che hanno distrutto tutto. Panni stesi e finestre aperte, ricordano invece che c’è chi vive all’ex Mattatoio e negli spogliatoi del campo sportivo di Sa Forada.

Ormai la prassi è sempre la stessa. Basta che gli stabili restino chiusi, non importa per quanto tempo, che diventano la meta dei balordi che fanno terra bruciata. In altre strutture invece sono i senzatetto o le famiglie straniere a sfondare le porte e occuparle.

Dopo anni di abbandono, i progetti di recupero ci sono ma nell’attesa che inizino i lavori, in alcune strutture comunali gli unici inquilini sono i vandali.

I luoghi abbandonati

La Sala Pira

La sala Michelangelo Pira gli inquilini li aveva fino a poco tempo fa. Erano gli anziani che si riunivano per giocare a carte e trascorrere qualche ora in compagnia e i carabinieri in pensione. Poi i locali sono stati svuotati per portare avanti interventi di ristrutturazione perché, come spiegano in Comune, «l’amministrazione intende recuperare l’edificio e reputa possa diventare un centro strategico per i servizi sociali». Con questo obiettivo «ha aderito al bando “Spazi aggregativi e di prossimità” con capofila ExMè. Il progetto, che punta a trasformarlo in un centro di aggregazione sociale per giovani e meno giovani nel cuore della città, è attualmente in fase di valutazione». Nel frattempo i teppisti hanno distrutto le porte, lanciato pietre su vetrate e finestre e, saccheggiando tutto.

Gli anziani

«Se ci avessero lasciati lì fino all’inizio dei lavori tutto questo non sarebbe successo» dice Palmiro Pilleri 80 anni, «quando vedono che il locale è frequentato i vandali stanno alla larga. Invece adesso hanno distrutto tutto e noi siamo per strada senza un posto dove poterci riunire». Di fianco a lui Diego Vacca 70 anni aggiunge: «Il dirigente ci aveva detto che lì non potevamo più stare, così adesso ci sono i vandali. Noi l’avevamo detto che lasciando la sala abbandonata, sarebbe successo quello che poi è successo. Abbiamo chiesto di darci i locali degli ex combattenti altrimenti dovremmo continuare a stare qui in strada».

La scuola di via Pizzetti

Altra zona, altro problema. Nel cortile della scuola di via Pizzetti non ci sono più i mezzi anticendio parcheggiati e nemmeno il personale pronto a rispondere alle chiamate nella sala che un tempo era la casa del custode. La Paff è andata via da tempo, «da quando ci avevano dato i locali più spaziosi in via Melibodes» spiega il presidente Amedeo Spiga, e adesso, abbandonato da oltre dieci anni, lo stabile perde pezzi ed è in balia dei vandali: la notte i teppisti varcano il cancello e agiscono indisturbati: divelti i cavi, incendiato lo stanzino che ospitava gli spogliatoi. Tutto il resto è stato distrutto. E dire che la Paff lo aveva lasciato in perfette condizioni.

Gli altri beni

Poco distante c’è l’emblema della distruzione. È l’ex asilo nido di via Boito - che diventerà la nuova sede del commissariato - dove le incursioni dei vandali sono all’ordine del giorno, così come gli incendi e gli interventi dei vigili del fuoco. E un incendio ha mandato in cenere anche il chiosco del pattinodromo, anche questo prossimo al recupero.

