Quei bagnini “assunti” come volontari 

Chi rientra in questo girone dantesco capirà subito l’espressione: è «l’inferno» dei lavoratori stagionali. In questo caso, si tratta dei bagnini che svolgono il servizio di salvamento a mare nelle quattro postazioni (non coperte da stabilimenti) di Calamosca, Prima fermata, Quarta fermata e ospedale Marino. In teoria, per il Comune che ha pubblicato il bando per affidare il servizio per il 2023 e 2024 (costo 93mila euro), l’attività dei 12 marinari in canottiera che trascorrono 10 ore al giorno sulle torrette binocolo e fischietto alla mano per salvaguardare sulla sicurezza dei bagnanti, dovrebbe svolgersi (attraverso la Karalis Rescue Onlus che ha vinto il bando per il 2023-2024) secondo le regole del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria. Invece l’attività viene svolta a titolo volontaristico, senza tutele contrattuali, a fronte di un semplice rimborso.

La denuncia

La denuncia è del capogruppo dei Progressisti a Palazzo Bacaredda Matteo Massa che, dopo un accesso agli atti, ha presentato un’interrogazione in merito. «Il capitolato indica chiaramente l’applicazione del contratto collettivo nazionale, è scritto nero su bianco. Adesso, pensare che questi lavoratori siano tutti i giorni in spiaggia solo per puro spirito volontaristico senza poter beneficiare elle giuste del contratto», ferie, riposi, malattia, contributi pensionistici, oltre a una vera retribuzione, etc., «è una favola. È palese che si tratta di una “zona grigia” del lavoro alla quale l’amministrazione deve assolutamente porre rimedio».

Il caso

“Tecnicamente” questo accade perché chi ha vinto il bando è un’associazione del Terzo settore che ha natura volontaristica e (per legge) non può avere rapporti di lavoro dipendente. Solo prestazioni volontarie, quindi, che si possono rimborsare con “tariffe” di 10 euro all’ora per un massimo di 150 euro mensili. «Il contratto nazionale si sarebbe applicato se avesse vinto un’impresa economica, ma dal momento che il bando non escludeva la partecipazione alla gara anche da parte delle associazioni di volontariato, questa è la situazione», spiega l’assessora al Patrimonio con delega alla protezione civile, Fioremma Landucci. E aggiunge: «Sono impiegate 12 persone, per consentire a tutti di fare il riposo settimanale», ma non retribuito, «e i rimborsi variano tra i 660 e i 780 euro», aggiunge. «Mi sarei aspettato una risposta politica, e non tecnica, da parte dell’amministrazione», dice Massa, «Chi garantisce il servizio di salvamento a mare non lo fa per volontariato, ma per lavoro. Spero che per la stagione del 2024 non si protragga questa situazione».

