Quegli spettri così simili ai nostri padri-padroni 

Fresco di Oscar, vincitore del premio per la miglior sceneggiatura non originale, trova spazio fra i riflettori l’ultimo lavoro dell’attrice e regista canadese Sarah Polley dal titolo “Women Talking - Il diritto di scegliere”. Adattamento del romanzo “Donne che parlano” di Miriam Toews, ispirato a fatti realmente accaduti in Bolivia nel 2011 presso la Colonia Manitoba, la pellicola ritirare un estratto di vita campestre, con atmosfere che paiono lontane decenni dall’epoca odierna e che invece, con sorpresa, si rivelano coincidenti al nostro tempo. Una volta scovato il tranello la domanda sorge spontanea: è forse possibile che quanto raccontato possa succedere ancora oggi?

La trama

Nel 2010, in una non specificata località rurale, le donne di una colonia si dedicano al raccolto e alla cura del focolare domestico; assoggettate a rigide misure di controllo e legislazione imposte dagli uomini non è concessa loro l’istruzione o alcun tipo di deliberazione nel merito dei propri diritti. Ma la situazione cambia drasticamente quando una di loro viene abusata durante la notte svelando con sorpresa il responsabile: proprio uno di quelli che, fra molti, decide delle loro vite. Ciò in netta contraddizione con quanto fatto credere per generazioni, ossia che i lividi e le gravidanze accidentali fossero da attribuire ai fantasmi o a una qualche forza demoniaca. Svelata la reale natura delle violenze, madri e figlie si uniscono per confrontarsi e trovare una soluzione in nome della propria tutela. Ciascuna ha un temperamento e degli scopi personali differenti, a rassomigliarle invece è l’istinto di sopravvivenza nella speranza che una vita diversa da quella sempre conosciuta sia davvero possibile.

Le attrici

Colpisce perciò l’incisività dei loro dialoghi: Il carico di sofferenza e struggimento che le accomuna non le riduce a vittime impotenti, gli scontri e le lucide analisi in cui si imbattono sono testimoni di una ferma tensione verso il raggiungimento di un obiettivo comune; ciò riesce a coinvolgere da subito lo spettatore, preparandolo a quanto ancora lo aspetta. Ad emergere in chiave apertamente critica non è la disparità dei sessi, ma il carico gravoso di un’educazione nociva che induce le giovane menti a perpetrare azioni orrende, figli di un’etica corrotta e disumana. Il contraltare di una comunità maschile dominante è la figura di August, insegnate e contadino fallito, per sua stessa natura disposto ad empatizzare con le ragioni delle donne, promotore di un’educazione impartita con l’amore e non con la coercizione. Insieme ad una scenografia e ad una fotografia che - come già accennato - danno l’illusione di rievocare una realtà passata, a nobilitare l’operazione filmica sono gli straordinari interpreti: Rooney Mara lascia di stucco per la sua pacata determinazione, Jessie Buckley colpisce per la sua ostinata durezza e Ben Whishaw commuove per la sua innata sensibilità. Fra questi nomi prende posto anche Frances McDormand, dalla forza visiva statuaria e quasi sacrale. Una storia capace di risvegliare in ciascuno una forte immedesimazione e di interrogare sulle aberrazioni possibili frutto di una forma degenerata della società civile. Se un film non basta per cambiare le cose, insistere nel riflettere su questioni primarie è un imperativo categorico.