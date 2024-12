Quegli “Intrecci mediterranei” che sanno raccontare il mondo 

Al via a Sant'Antioco “Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei”: domani si inaugura la ventesima edizione del festival cinematografico organizzato dal Circolo del Cinema Immagini (FICC) con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic e Dolores Calabrò: 45 cortometraggi in visione (in lingua originale, con sottotitoli in italiano e in inglese) di produzione nazionale e internazionale e incontri con registi e altri ospiti in programma fino a domenica nello spazio dell'Aula Consiliare del Comune in piazzetta Piria.

Su il sipario

Dopo l'apertura ufficiale, alle 17, si comincia con i primi 8 film della sezione cardine del festival, “Intrecci mediterranei”, che nell'arco di tre serate proporrà 23 film brevi di una quindicina di paesi del bacino mediterraneo. In visione dalle 17.30 “The meatseller” di Margherita Giusti (Italia, 2023, 17'; David di Donatello 2024 per il miglior cortometraggio di animazione), “Bye Bye Turtle” di Selin Öksüzoğlu (Francia/Turchia, 2024, 24'), “Grčke marelice (Greek Apricots)” di Jan Krevatin (Slovenia/Croazia, 2024, 19'), “Rrugës (On The Way)” di Samir Karahoda (Kosovo, 2024, 15'), “Phoebe” di Vaggelio Soumeli (Cipro/Grecia, 2024, 15'), “Why did you leave the horse alone?” di Faouzi Bensaïdi (Francia/Marocco, 2024, 8'), “Sparare alle Angurie” di Antonio Donato (Italia, 2023, 20'), e “Canary in a coal mine” di Dwan Kaoukji (Libano, 2024, 20'). Presente alle proiezioni la regista turca Selin Öksüzoğlu, mentre interverranno in collegamento la libanese Dwan Kaoukji e l'italiano Antonio Donato.

Da Clermont-Ferrand

In serata, alle 21.30 spazio all'immancabile sezione dedicata al Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, la più grande rassegna internazionale del cinema breve, nonchè il secondo festival più prestigioso in Francia, dopo Cannes, che rinnova così la sua collaborazione con Passaggi d'Autore. In programma 5 tra i film premiati all'edizione 2024 della kermesse transalpina: “Coal” di Saman Lotfian (Iran, 2023, 20'), “Wild Summon” di Saul Freed e Karni Arieli (GB, 2023, 15'), “Les mistérieuses aventures de Claude Conseil” di Paul Jousselin e Marie-Lola Terver (Francia, 2023, 24'), “Hiver” di Jean-Benoît Ugeux (Francia/Belgio, 2023, 19'), e “An orange from Jaffa” (Francia/Palestina/Polonia, 2023, 27'; Grand Prix International Competition al Clermont-Ferrand International Short Film Festival) del regista palestinese Mohammed Almughanni, che sarà ospite della serata.

Ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti del festival “Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei” sono a ingresso gratuito. Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.passaggidautore.it, www.facebook.com/passaggidautore, e sulla pagina instagram ufficiale.

