Quegli ebrei cacciati da Bacu Abis 

«L'indifferenza - secondo Liliana Segre - è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza». In occasione della Giornata della memoria riemergono le vite dimenticate degli ingegneri ebrei che hanno lavorato nelle miniere del Sulcis-Iglesiente, esistenze drammaticamente condizionate dalle leggi razziali e dal delirio nazista. Le loro biografie vengono strappate all’oblio dal ricercatore Mauro Pistis (autore del libro sulla tragedia nella miniera di Schisorgiu) che, insieme a Roberto Abis, ha compiuto un lavoro di preziosa riscoperta. Riaffiora così la vicenda di Emanuel Herzog, nato nel villaggio di Skala-Podil’s’ka, in Ucraina, con laurea in ingegneria mineraria all’Università di Leoben in Austria, che ha legato il suo destino al bacino carbonifero del Sulcis. Muove i primi passi, come addetto alle ricerche, nelle miniere dell’Istria. È alle dipendenze della Società Anonima Carbonifera Arsa di Trieste, guidata dall’imprenditore Guido Isacco Segre, ebreo piemontese, il primo presidente dell’A.Ca.I.,l’Azienda carboni italiani.

Il lavoro nel Sulcis

«Nel 1935, all’età di 48 anni, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, Herzog – chiarisce Pistis - si trasferisce in Sardegna, dove si dedica alla scoperta e allo sviluppo del sito minerario di Bacu Abis prima della nascita di Carbonia». Nell’Isola offre un contributo essenziale allo sviluppo dell’industria del carbone, anni densi e proficui, che poi ricorderà con grande rimpianto. È un periodo felice, di normalità e successi professionali. «Viene inviato nel Sulcis per le sue particolari competenze tecniche nel campo della ricerca e dell’esplorazione mineraria su disposizione di Guido Isacco Segre che vuole mettere a frutto le potenzialità dei pozzi dell’Isola». In quel periodo la società di Segre ha in organico cinquemila minatori sardi. L’esperienza professionale di Emanuel Herzog in Sardegna si interrompe di fronte alle leggi razziali del 1938, un ciclone inatteso e sconvolgente. Lascia gli incarichi nelle società carbonifere, poco prima di essere licenziato. Gli viene revocata la cittadinanza italiana.

È costretto a separarsi dalla famiglia, la moglie Jetti e le quattro figlie Dora, Sarah, Eva e Daisy (si rivedranno dopo molti anni). La sorella Malka Lea e altri congiunti vengono condotti nei lager. Lui miracolosamente si salva. Affronta un viaggio pieno di rischi tra fronti e frontiere che lo porta negli Stati Uniti, prima a Pittsburgh, poi a Washington. Continua a coltivare le sue competenze minerarie anche se è difficile dimenticare i lutti e la diaspora che la shoah ha provocato. Lavora all’Onu, nella Commissione economica per l'Europa. «Emanuel Herzog - afferma Pistis - è stato un abile ingegnere carbonifero, ma anche inventore: durante il soggiorno in Svezia, poco prima di raggiungere gli Stati Uniti, ha chiesto il brevetto per una macchina perforatrice da utilizzare nell’estrazione mineraria. Per oltre vent’anni non ha avuto la possibilità di vivere una vita normale con la sua famiglia e il suo lavoro».

Isacco Segre e gli altri