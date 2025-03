Queen, stabilimento in vendita 

È stato messo in vendita l’ex stabilimento un tempo del calzificio Queen, poi passato ad Alimenta, del gruppo di Enrico Cualbu, che si affaccia sulla statale 131 e sulla vecchia Carlo Felice, nella zona industriale di Tossilo. Il gigantesco cartello, affisso nelle pareti esterne dell’edificio, è chiaro: “Vendesi-affittasi, immobile industriale logistico”. C’è poi il nome della società incaricata e il numero di telefono di riferimento. Questo fa presupporre che il progetto avviato da Alimenta, il cui amministratore unico era Enrico Cualbu, per creare un polo con l’inserimento di un gigante cinese nella produzione e nella distribuzione nel mondo di ingredienti lattiero caseari, quale il latte in polvere, non si potrà realizzare.

A Tossilo

Alimenta è comunque una realtà importante a Tossilo, dove da diversi anni si producono ingredienti lattiero caseari. Lo stabilimento è poco distante dall’ex calzificio Queen ed è stato recentemente ristrutturato. L’attività produttiva non ha mai cessato e sembra procedere a gonfie vele.

Simbolo industriale

Resta invece chiuso lo stabilimento su cui ha operato per diversi anni il calzificio Queen con oltre 400 dipendenti (quasi tutte donne), senza considerare l’indotto, che ha rappresentato un momento felice per l’economia di Macomer e dell’intero territorio. Il capannone appare tenuto in buone condizioni e non si intravedono situazioni di abbandono e degrado. In quello stabile, vasto centinaia di metri quadri tra l’area coperta e quella esterna, ha operato il calzificio Queen, che era stato chiuso circa dieci anni fa. La fine ha coinciso la chiusura definitiva dell’importante comparto tessile che ha caratterizzato la storia e l’economia del territorio dalla seconda metà del secolo scorso fino al 2015.

Il Comune

L’assessore comunale all’Ambiente Toto Listo dice: «Quello stabilimento ha rappresentato un’icona nel territorio. Allo stesso tempo rappresenta il passato industriale di Macomer e di Tossilo. Il cartello “vendesi” esprime il fallimento di una politica industriale cieca e che ha fallito a 360 gradi. Rappresenta anche quello che può essere concretamente il futuro, quale volano di sviluppo del territorio. Per questo chiediamo a gran voce alla Giunta regionale di farsi carico dello sviluppo di tutta la zona industriale di Tossilo».

