«Quattromila pazienti abbandonati» 

«Venerdì mi sono occupato di un mio paziente oncologico novantenne che ha scelto l’assistenza domiciliare e che vedevo ogni settimana. Fa parte dei 300 assistiti di cui non potrò più occuparmi, salvo nuove deroghe. Ho dovuto spiegare a lui e alla sua famiglia che dal giorno successivo sarebbero rimasti senza medico di famiglia. Niente medicazioni o visite, niente prescrizioni, niente certificati».

Il dramma

Nelle parole di Gianluca Casu, medico di famiglia di Carbonia, tutta la desolazione e il senso di impotenza che in questi giorni sta provando insieme a altri undici colleghi di Carbonia e Portoscuso: ciascuno di loro, sei mesi fa, aveva accettato di portare il numero degli assistiti da 1.500 a 1.800, per far fronte all’assenza dei medici di famiglia in attesa che Asl Sulcis e Regione trovassero una soluzione. Grazie a loro, circa quattromila persone rimaste senza assistenza avevano così tirato un sospiro di sollievo. Era una deroga a quel numero massimo di pazienti che per legge serve a garantire un determinato livello di assistenza: «È chiaro che aumentando il numero degli assistiti si decide di ridurre la qualità del servizio – spiega Casu – ma era il male minore, nessuno doveva rimanere senza medico». Hanno accettato tutti, «fiduciosi del fatto che data l’importanza del tema, chi di dovere si sarebbe impegnato a trovare soluzioni». Certo, non si può infondere la scienza medica a chi medico non è per aumentare il numero dei professionisti a disposizione del Sulcis, questo è chiaro: «Era chiaro già in luglio – precisa il medico – le soluzioni andavano cercate altrove, magari con progetti pilota, ma così non è stato». Vani gli appelli dei primi cittadini e dei consiglieri regionali, si è arrivati al 31 marzo con una sola chance, peraltro ancora tutta da valutare: quella di una nuova proroga, per chissà quanto tempo. «Ma intanto, da ieri, quattromila persone sono di nuovo allo sbando – continua – la nostra missione è quella di non abbandonare il paziente ma ci hanno messo in questa situazione assurda. Come prescrivere un farmaco, una visita specialistica, un presidio medico a chi non è un tuo assistito? La legge non lo consente e davanti a un fatto avverso o a una voce di spesa contestata non sarebbe tutelato né il paziente né il medico».

Qualsi soluzioni?

La proposta economica perorata dai sindacati (6 euro lordi all’anno a paziente, circa 1.800 lordi all’anno) per quasi tutti i medici è inaccettabile: «Non si può ridurre il problema a un mero discorso economico – puntualizza Casu – qui si parla di un carico di lavoro altissimo che non fa altro che ridurre il livello purtroppo già non ottimale dell’assistenza medica nel territorio. La deroga, questo lo ripetiamo da luglio, era finalizzata a migliorare la qualità. Magari con personale di studio, front office con personale amministrativo per gestire tutta la parte burocratica del nostro lavoro che toglie tempo e energie». Si ipotizzava la possibilità di un poliambulatorio: «Ma anche quella è rimasta un’ipotesi vaga e priva di contenuti concreti. In mezzo restano i pazienti che in questo momento ci sono stati tolti e sono stati totalmente abbandonati».