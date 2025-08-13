VaiOnline
Mamoiada.
14 agosto 2025 alle 00:45

Quattrocentomila euro per nuovi asili nido 

In un'Isola caratterizzata dallo spopolamento costante e dall'abbandono scolastico, c'è chi punta sulle nuove generazioni. Il Comune di Mamoiada potenzia i servizi di istruzione, e arrivano 400mila euro per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido. Per la fascia che va sino ai 2 anni di età, il Comune guidato da Luciano Barone si è aggiudicato un finanziamento Pnrr di poco meno di mezzo milione per la riconversione di edifici pubblici (non già destinati ad asili nido) per migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire finalmente un supporto concreto alle famiglie del paese.

Il finanziamento vedrà coinvolta una parte del centro di aggregazione sociale, inserendo anche la riqualificazione di una parte dell’area esterna. «Lo stabile, dunque, oltre ai servizi che eroga ogni giorno, vedrà la nascita di un nuovo servizio rivolto alle famiglie con figli dai 0 ai 2 anni - spiegano dall'amministrazione comunale - Il nostro obiettivo infatti, è quello di proseguire con la creazione di maggiori servizi rivolti alla cittadinanza, in questo caso alle famiglie, in modo tale da contrastare quanto più possibile lo spopolamento e favorire quindi lo sviluppo».

