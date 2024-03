«Quattrocento persone in difficoltà» 

Il disagio economico dilaga. E a chiedere aiuto sono sovente anche le persone senza un tetto. Uomini e donne disperati che prima di rivolgersi alle istituzioni, hanno anche trascorso qualche notte in auto. Non appena il Comune di Carbonia, ente capofila del Plus distretto Sulcis, ha aperto due sportelli di contrasto alla povertà, i risultati non si sono fatti attendere: le istanze a vario titolo prodotto da nuclei familiari sono state circa 200, le persone coinvolte 400. Un numero destinato a crescere. «Purtroppo era una di quelle intuizioni che avremmo voluto sbagliare – commenta il sindaco Pietro Morittu – ma a maggior ragione chiediamo alla neo governatrice Alessandra Todde di potenziare le risorse destinate a prevenire e tamponare la povertà».

Gli sportelli sono nati nell’ambito del servizio Plus (acronimo che da anni identifica una vasta pluralità di servizi sociali territoriali), sia nella frazione di Bacu Abis (è stata la prima) che in città nell’ex Tribunale. Gli uffici sono stati aperti anche negli altri paesi aderenti al Plus. La stragrande maggioranza di chi si è fatto avanti ha manifestato l’esigenza di ottenere un sussidio oppure un sostegno a redditi bassissimi. In parte si tratta di persone che in dicembre sono fuoriuscite dal circuito del reddito di cittadinanza ma la cui condizione economica nel frattempo (appena tre mesi) non è certo migliorata.

In tutto circa 400 persone coinvolte, alcune delle quali si sono rivolte allo stremo delle loro possibilità: una decina era in situazione di povertà estrema e chiedeva un tetto sotto cui passare la notte. Altri hanno confessato di non essere più in grado di sommare il pranzo alla cena.

