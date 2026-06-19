Quattrocento osservazioni al Puc 

Maratona in Consiglio comunale, convocato ieri di prima mattina, per valutare oltre quattrocento osservazioni al Piano urbanistico, approvato un anno fa. Interrotta (solo) da un allarme antincendio che ha costretto sindaco e consiglieri ad abbandonare l'aula per una decina di minuti (e senza conseguenze), la seduta fiume, che prosegue oggi, è stata uno scontro sul metodo, e marginalmente nel merito.

Le accuse dem

Dall’invio della documentazione alla discussione in Aula, la minoranza contesta le modalità di svolgimento dei lavori sul Puc che Olbia attende da oltre vent’anni. Sbrigativa la trattazione del tema e tempi troppo stretti per poter prendere visione degli atti, il Partito democratico insorge, la maggioranza si difende e il sindaco, Settimo Nizzi, trova l’accordo. Negata la richiesta dei dem di proiettare in aula mappe e cartografie per una migliore comprensione delle richieste dei cittadini, accolte e bocciate, lette in batteria e senza specificare le zone interessate, il Pd non ci sta. «Le tavole non possono essere proiettate, nella lettura delle osservazioni non viene specificata la zona, questo non è un voto consapevole», dice la consigliera dem, Maddalena Corda. Così anche il collega, Mimmino Sciretti: «Ho grossa difficoltà a rimanere in questa aula, con questo modo di procedere: l’impossibilità di leggere le osservazioni per intero, con l’aggravante che gli atti ci sono stati inviati solo ventiquattro ore prima dell’assemblea, non è rispettoso, non solo per i consiglieri, ma anche per i cittadini».

La replica

Tutto superfluo per la maggioranza, il consigliere di Forza Italia, Pietro Carzedda, replica: «Ogni singola osservazione è stata esaminata in sede di Commissione urbanistica, in un confronto aperto, oggi è il giorno in cui il Consiglio comunale è chiamato a procedere e la maggioranza andrà avanti verso l’approvazione». Nizzi, prima, riporta tutti all’ordine, poi patteggia: «Al Puc ci stiamo lavorando da ventidue anni, siete consapevoli che ha bloccato la città? Ora i cittadini vogliono uno strumento approvato». E per stemperare la tensione, il sindaco accorda la lettura approfondita delle osservazioni. Nel merito delle osservazioni mosse, l’assessore all’Urbanistica, Bastianino Monni, replica: «È impensabile accontentare ogni singolo portatore d’interesse, il Puc ha l’obiettivo di creare equilibrio nello sviluppo urbanistico della città». Non si tratta di soddisfare le esigenze del singolo, ribatte la capogruppo Pd, Ivana Russu, «l’accoglimento o il respingimento delle osservazioni cambia la conformazione della città, non solo edilizia ma anche sociale ed economica». Il Puc sotto esame è quasi invariato rispetto all’ultima versione redatta nel 2020, e contestato da 167 pagine di osservazioni da parte della Regione, ma recepisce i vincoli di sicurezza del Piano di assetto idrogeologico, in vigore da un anno e mezzo.

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