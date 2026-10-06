SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
07 ottobre 2026 alle 00:54

Quattrocento magliette rosa per la prevenzione dei tumori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’onda rosa di oltre quattrocento persone ha attraversato le vie di San Gavino, partendo da via Roma, per una camminata culminata in un flash mob nel piazzale intitolato ai giudici Falcone a Borsellino. L’iniziativa si è conclusa nel parco comunale Rolandi con musica e buon cibo.

L’iniziativa fa parte di un programma dell’associazione “Insieme si può”, che comprendeva convegni e incontri per sensibilizzare la popolazione e prevenire il tumore al seno per la campagna nazionale dell’Ottobre rosa. Nei giorni scorsi anche il palazzo comunale è stato illuminato con il colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Il prossimo appuntamento sarà il 17 ottobre con il Villaggio della salute, sport e benessere dalle 9 alle 19 al Civis e a Casa Mereu per la prevenzione del tumore al seno, alla prostata e delle altre patologie oncologiche. Il giorno dopo alle 17, a Casa Dona Maxima in via Amsicora, il via alla mostra personale di acquerello di Anna Melas “Dove l’acqua fiorisce, il flusso della rinascita”. Ne parlerà la storica dell’arte Roberta Cruccu. Il 31 alle 18 nella chiesa di Santa Teresa la messa in suffragio dei defunti pazienti oncologici, con una raccolta di fondi per i poveri.

“Insieme si può”, le cui componenti sono state colpite da tumore, da anni organizza iniziative preziose per la prevenzione delle patologie che colpiscono sempre di più le donne.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Continuità territoriale, la Regione: «Collegamento assicurato sino al prossimo 31 gennaio con la proroga a Ita Airways»

Alghero-Milano, gara ancora deserta Scoppia la polemica

Nessuna compagnia presenta offerte «Così il Nord-Ovest resta tagliato fuori» 
Massimiliano Rais
Lo studio

Bolotana “Blue Zone” al femminile: capitale delle donne centenarie

Il centro del Marghine secondo soltanto ai numeri di Hong Kong 
Francesco Oggianu
Camera

Legge elettorale, doppia fiducia per il Governo

Il centrodestra si prepara al voto finale di domani, tensioni con l’opposizione 
Garlasco

Sempio: «Giusta la condanna a Stasi»

«Capitano, spinga sulle impronte»: le mail di Garofano al consulente dei pm 