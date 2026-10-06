Quattrocento magliette rosa per la prevenzione dei tumori 

Un’onda rosa di oltre quattrocento persone ha attraversato le vie di San Gavino, partendo da via Roma, per una camminata culminata in un flash mob nel piazzale intitolato ai giudici Falcone a Borsellino. L’iniziativa si è conclusa nel parco comunale Rolandi con musica e buon cibo.

L’iniziativa fa parte di un programma dell’associazione “Insieme si può”, che comprendeva convegni e incontri per sensibilizzare la popolazione e prevenire il tumore al seno per la campagna nazionale dell’Ottobre rosa. Nei giorni scorsi anche il palazzo comunale è stato illuminato con il colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Il prossimo appuntamento sarà il 17 ottobre con il Villaggio della salute, sport e benessere dalle 9 alle 19 al Civis e a Casa Mereu per la prevenzione del tumore al seno, alla prostata e delle altre patologie oncologiche. Il giorno dopo alle 17, a Casa Dona Maxima in via Amsicora, il via alla mostra personale di acquerello di Anna Melas “Dove l’acqua fiorisce, il flusso della rinascita”. Ne parlerà la storica dell’arte Roberta Cruccu. Il 31 alle 18 nella chiesa di Santa Teresa la messa in suffragio dei defunti pazienti oncologici, con una raccolta di fondi per i poveri.

“Insieme si può”, le cui componenti sono state colpite da tumore, da anni organizza iniziative preziose per la prevenzione delle patologie che colpiscono sempre di più le donne.

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