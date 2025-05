Quattrocento in cammino tra speranza e preghiera 

Un pellegrinaggio di speranza e fede, partecipato da centinaia di fedeli per unire i due santuari mariani oristanesi, tra più importanti di tutta la Sardegna: la Basilica di Nostra Signora del Rimedio e la Basilica di Santa Maria di Bonacatu a Bonarcado. Il primo maggio circa 400 fedeli hanno camminato con spiritualità e devozione per accostarsi al sacramento della riconciliazione, proprio in questo anno giubilare voluto dall’indimenticato Papa Francesco. Il corteo, scortato dalle associazioni di Garibaldini e della Croce Rossa, ha percorso 24 chilometri attraversando Massama, Zeddiani, San Vero Milis, Milis, dove si sono uniti altri pellegrini.

Una manifestazione di fede popolare profondamente radicata nella cultura religiosa oristanese, un’esperienza comunitaria e collettiva che ha coinvolto intere comunità, giovani e anziani, famiglie, confraternite che si sono uniti lungo il percorso dal Campidano di Oristano alle pendici del Montiferru per un cammino spirituale. Giunti nella basilica di Santa Maria a Bonarcado hanno assistito alla messa concelebrata da monsignor Roberto Caria, monsignor Gianfranco Murru rettore della basilica del Rimedio e monsignor don Emanuele Lecca della Basilica di Bonarcado. C’erano la sindaca Annalisa Mele, il prefetto Salvatore Angieri e il comandante Andrea Chirizzi della Capitaneria di Porto. ( j. p. )

