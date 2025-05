Quattrocento cani in attesa di adozione 

Attendono di essere adottati i circa 400 cani ospiti del Dog Hotel di Assemini, in località Truncu Is Follas. Il canile privato, gestito da Roberto Chinarello, accoglie i cani di proprietà di 20 Comuni convenzionati, da Teulada a Cagliari, tra i quali Assemini ed Elmas.

Un carico ingente sulle casse municipali dalle quali i Comuni attingono i fondi per sostenere le quotidiane spese di mantenimento degli animali e della struttura: «Per 166 cani spendiamo circa 250mila euro l’anno», ha dichiarato il sindaco di Assemini Mario Puddu. Elmas ha invece a carico una quarantina di cani e una spesa di 60mila euro.

La struttura

Il Dog Hotel è il primo canile realizzato in Sardegna che, dal 1991, è diventato un centro di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà delle amministrazioni locali, col fine ultimo di favorire le adozioni.

Alessia Atzeni è la responsabile per le adozioni: «Il cane è una scoperta continua. A differenza delle scimmie, si è evoluto con l’uomo. Per questo è l’animale più simile a noi». Adottare, ha spiegato Atzeni, è un’incombenza, un atto di responsabilità ma soprattutto un’azione di generosità: «Non spediamo mai gli animali. Chi vuole adottare deve presentarsi qui di persona, non solo per vedere l’animale dal vivo ma anche per compilare la documentazione. È un gesto nobile che fa bene a chi adotta, a chi viene adottato e, perché no, alle casse comunali».

Le storie

Tanti cani adottati, tante belle storie. «Qualche giorno fa – dice Alessia Atzeni - un signore disabile ha adottato Ugo, un cane di 7 anni. L’uomo aveva individuato i “papabili” tra le schede che pubblichiamo sul sito. Cercava un cane di grossa stazza, ma quando ha incontrato il piccolo Ugo è stato amore a prima vista».

Un’altra storia ha riguardato una donna, vedova e madre di due bambini: «Avevano adottato Vincent di Villaspeciosa, un cane pieno di cicatrici a cui era stato dato fuoco. Il bambino disse alla madre: «È così brutto, se non lo adottiamo noi non lo prenderà nessuno». E quando appresero il suo nome non tornarono più indietro: «Mio marito si chiamava Vincenzo».

Come queste ci sono tante altre storie: «Stella di Sarroch ora vive a Olbia. Viola di Villaspeciosa, una pechinese cieca, è stata adottata da una donna sola. Zippo di Uta invece è ancora nostro ospite, ha la leishmaniosi e soffre di crisi epilettiche. Astrid, infine, era rimasto incastrato nel filo spinato e liberato dai Vigili del fuoco».

Ad Assemini sono giunte persone da Bruxelles, Venezia e altri posti lontani. «Si instaura un rapporto speciale. Anche se non hanno l’obbligo, ci inviano sempre informazioni e foto dei loro amici a quattro zampe. La nostra mascotte è il 12enne Tex, un segugio disabile vivo per miracolo. Era stato investito e il Comune di Teulada aveva finanziato l’intervento che gli ha consentito di recuperare la zampa posteriore. Da Teulada vengono a fargli visita e gli spediscono un sacco di regalini».

