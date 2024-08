Quattro volti nuovi al Pirri 

In Eccellenza l’Iglesias ha chiuso la trattativa con l’attaccante Fraan Chacon, classe 1996, la scorsa stagione al Città di Lenola (Promozione laziale), e ha preso l’attaccante argentino Sebastian Lamacchia, ex Villacidrese e Budoni. Il difensore Gabriele Pancotto, la scorsa stagione all’Arbus, piace a Castiadas e Barisardo.

Acquisti

In Promozione il Castelsardo ha preso il portiere Nicola Satta, i difensori Alessio Lintas e Fabio Manconi e il centrocampista Matteo Piras. Quattro i calciatori ingaggiati da Stefano Siddi, ds del Pirri: sono il portiere Fabio Murtas (classe 2006), ex Ferrini Cagliari, il difensore Nicola Cogoni (2004), anche lui proveniente dalla Ferrini, il centrocampista Mirko Loi (1997 ex Cagliari, Lanusei e Tortolì) e l’attaccante Matteo Pilloni (2004, ex Monastir e Sant’Elena). Confermati Antonio Grosso, Nicolò Palmas (2005), Alessio Lai, Francesco Meloni, Paolo Cabiddu, Federico Corda, Emanuele Nenna, Matteo Pandori, Simone Ambu (2006), Matteo Civile (2008), Alessio Mastromarino, Omar Loi, Tommaso Manconi (2008) e Tommaso Catta (2008). Il bomber Nicolò Agostinelli e il difensore Eugenio Cancedda restano al Guspini di Cristian Dessì. Il portiere Santiago Perez passa al Coghinas.

Conferme e arrivi

In Prima categoria il Santa Giusta ha confermato l’esterno Stefano Frau e tesserato il centrocampista Nicholas Frau (2004), ex Ghilarza. La Gialeto ha ingaggiato Andrea Zucca, Luca Concas, Riccardo Di Laura e Mattia Cordeddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA