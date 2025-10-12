VaiOnline
Al Comunale.
13 ottobre 2025 alle 00:34

Quattro volte castiadas 

La Baunese va in vantaggio nei primi minuti e poi capitola 

Castiadas 4

Baunese 2

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, Frederich (38’ st G. Marci), Carboni, Pionca, Bonfigli, N. Ridolfi, Cadoni (28’ st Murru), Miranda (28’ st Pilosu), J. Ridolfi (20’ st A. Marci), Bapignini (20’ st Pulcrano). In panchina Sarritzu, G. Marci, A. Marci, Murru, Vacca, Pulcrano, Antinori, Pilosu, Balloi. Allenatore Bebo Antinori.

Baunese (4-4-1-1) : Falconetti, Loi (20’ st Miraglia), Pendin, Fenude (36’ st Pintus), Bahatijar (28’ st Incollu), Leite, Jammeh (20’ st Deiana), Canu, Barca, Tegas, Bonicelli (28’ st Mereu). In panchina Piras, Deiana, Incollu, Mereu, Miraglia, Moretti, Mereu, Pintus, Porceddu. Allenatore Mario Masia.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : 12’ pt Tegas, 20’ pt Bapignini, 8’ st Miranda, 11’ st Cadoni, 15’ st (r) J. Ridolfi, 37’ st Incollu.

Note : ammoniti J. Ridolfi, N. Ridolfi, Marci, Fenude.

Castiadas. Con una grande prestazione, il Castiadas di Bebo Antinori supera una buona Baunese. La squadra di casa prende in mano il gioco e al 7’ ha l’occasione per sbloccare, ma Cadoni da pochi passi si fa ipnotizzare da Falconetti. Al 12’, al primo affondo, gli ospiti passano con Tegas, bravo su una disattenzione della difesa. Il Castiadas reagisce con Jeronimo e Nicolas Ridolfi, ma Falconetti è attento. Al 20’ il meritato pareggio firmato dallo scatenato Bapignini, su assist di Cadoni. Al 34’ deviazione aerea di Nicolas Ridolfi, ma Falconetti si oppone.

La ripresa

Nella ripresa, all’8’ arriva il sorpasso con Miranda, ben servito da Bapignini. All’11’ cross di Bapignini per Cadoni, che firma il tris. Al 15’, azione personale di Bapignini sulla sinistra: supera due avversari, entra in area e viene steso. È rigore, che Jeronimo Ridolfi trasforma. Al 37’ Incollu, dal limite, accorcia le distanze.

