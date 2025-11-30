VaiOnline
Serie B maschile.
01 dicembre 2025 alle 00:26

Quattro vittorie, ko solo il monastir 

Sabato quasi perfetto per le sarde di Serie B, con quattro vittorie conquistate su cinque partite. Nel girone A non si ferma più l’Elmas, che batte 7-3 in trasferta il Levante Pregio Futsal con le doppiette di Idda e Cianchi i gol di Sabiucciu, Alan e Ferri, consolidando il secondo posto. I gialloneri restano a un punto di distanza dalla capolista Varese, che sabato arriverà proprio a Elmas per lo scontro diretto che mette in palio la testa della classifica. Successo esterno anche per la San Sebastiano Ussana. La tripletta di Atzeni e le reti di Monetto, Casu, Saddi e Lintas, firmano il 7-5 sull’Argonese San Paolo che permette all’Ussana di salire al quinto posto ed entrare in zona playoff.

Nel girone E, goleada del Città di Cagliari con il Real Ciampino Academy: 11-1 per la formazione allenata da Cocco. In gol Valdes e Tricarico (una tripletta a testa), Demurtas (doppietta), Piaz, Ruzzu e Matza. I rossoblù salgono a 15 punti, al quarto posto e a cinque lunghezze dalla vetta. A Pomezia torna alla vittoria il Villaspeciosa, grazie al gol di Lai segnato a 35 secondi dalla sirena per il 5-4 sul Mirafin. Oltre a Lai (doppietta), a segno Pusceddu, con un’altra doppietta, e Pilloni.

Unica sconfitta per il Monastir, nel girone A, che cade per 8-0 in casa contro il Cardano 91. I biancoblù hanno affrontato la sfida con tanti giovani e senza il tecnico Andrea Barbarossa, che in settimana aveva rassegnato le dimissioni. Al suo posto è stato promosso Maxi Perez, che avrà il compito di finire la stagione alla guida del Monastir. (r. c.)

