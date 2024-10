quattro trasferte e quattro vittorie 

Sarde corsare in Serie B. Nella prima giornata del campionato sono arrivate quattro vittorie in altrettante trasferte per le squadre isolane della categoria.

Girone A

Il successo più largo è stato quello della Jasnagora a Genova contro il Città Giardino di Marassi per 6-2 nel girone A. Avanti 2-0 con i gol dei fratelli Tommaso e Alessio Lintas, la formazione di Cocco si è fatta raggiungere sul 2-2 dai liguri. Ci ha pensato Alan a rimettere le cose a posto per i cagliaritani, che poi hanno allungato con Ruzzu, Ruggiu e Fois. Nello stesso girone il Monastir si è imposto 4-2 in rimonta sul campo del Varese. Sotto 2-0, la squadra di Barbarossa rientra in gara con il portiere di movimento che porta al gol di Bringas. Cazzin pareggia su rigore, mentre Marras ribalta tutto a meno di 3’ dalla fine. Chiude i conti Cazzin sulla sirena col definitivo 4-2. Non ha giocato l’Alghero, che osservava il turno di riposo e che sabato affronterà il Monastir.

Girone E

Nel girone E prima partita in un campionato nazionale e primo successo per la San Sebastiano Ussana di Calabretta con il 5-3 sul Circolo Canottieri Lazio firmato dalle doppiette di Saddi e Piras e il sigillo di Deiana. Sorride anche l’Elmas col 2-1 a Pomezia contro il Mirafin. A segno Arrais e Dulcis per i gialloneri allenati da Mura. L’unica sconfitta nel primo sabato di B è del Quartu, che a Sestu ha perso 4-3 contro l’Aranova. Alla squadra di Diana non sono bastate le reti di Murroni, Cau e Serginho.