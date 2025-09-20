Quattro telecamere sulla 131 

Quattro telecamere saranno installate in punti strategici della Statale 131 per garantire maggiore sicurezza, anche dopo l’allarme per gli assalti ai portavalori. Lo ha annunciato il prefetto Salvatore Angieri al termine del vertice con forze dell’ordine, Comune e Anas. Proprio i rappresentanti dell’Anas hanno annunciato che «saranno installati impianti di videosorveglianza sui tratti della 131 individuati dalle forze dell’ordine – si legge in una nota -Saranno operative 4 telecamere, due a sud e due a nord, lungo la 131 Dcn, in corrispondenza del bivio con la 131». Previsto il collegamento diretto con le centrali operative della Questura e dei Carabinieri. L’iniziativa sarà poi estesa a tutta la Sardegna, con ulteriori punti di controllo e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza nelle gallerie. «Nella galleria di Sedilo i lavori si concluderanno entro la primavera 2026» va avanti. La Provincia inoltre ha dato la disponibilità a individuare punti strategici in cui collocare nuove telecamere e per un investimento di 250.000 euro per la sicurezza nelle scuole.

