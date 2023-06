Quattro  tartarughe trovate morte 

Quattro tartarughe marine senza vita sono state ritrovate negli ultimi quindici giorni sul litorale ogliastrino. A individuare spiaggiate le carcasse della specie Caretta caretta sono stati i forestali della Base navale di Arbatax. Il primo esemplare, di grandi dimensioni, è stato trovato vicino a Cala Luna, un secondo nella spiaggia della Capannina e infine gli altri due vicino alla Torre di Bari Sardo. Non è stato possibile risalire con certezza alle cause della morte per l'avanzato stato di decomposizione degli esemplari. La Forestale collabora al monitoraggio delle tartarughe, nell'ambito della Rete regionale per la fauna marina il cui coordinamento scientifico è affidato ai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del Centro di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei del Sinis (Cres). I cui esperti, da una prima analisi, ipotizzano che le cause potrebbero individuarsi in catture accidentali o nella ripetuta ingestione di plastiche. (ro. se.)

