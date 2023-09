Quattro tappe dei volontari con il camper-sportello mobile 

Quattro appuntamenti nel Basso Sulcis con l’ufficio mobile che in queste settimane sta organizzando una serie di tappe nei paesi e nelle frazioni del Sulcis per aiutare i cittadini a sbrigare vari tipi di pratiche burocratiche e anche per raccogliere segnalazioni di eventuali disservizi.

Il camper-ufficio dei volontari sarà presente oggi, alle 10 a Piscinas, in piazza Mario Medda, alle 11 farà tappa a Narcao nel piazzale del mercatino e, alle 16, si sposterà a Tratalias in piazza Emilio Lussu. La giornata si chiuderà a Giba, a partire dalle 17 in via Principe di Piemtone 1 Nei prossimi giorni verranno rese note le giornate e gli orari delle altre tappe. (f. m.)

