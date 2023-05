Quattro successi per le squadre sarde  

Giornata decisamente positiva per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie B. Nella B1 maschile sono arrivate quattro vittorie su quattro match disputati, divisi tra match in casa o in Penisola. Doppio 6-0 casalingo per il Tc Cagliari sui bolzanini del Tc Rungg e per il Tc Terranova contro il Club La Meridiana di Casinalbo.

Oltre Tirreno, il risultato che dà la vittoria è il 4-2: successi per il Tc Alghero, a San Salvatore Monferrato, sui campi del Villaforte Tennis, e per la Torres Tennis, al Country Club di San Mauro Torinese. In B2 maschile, dopo la falsa partenza, con il rinvio per maltempo della prima giornata, il Tc Porto Torres esordisce con una vittoria a domicilio contro i romani del Forum Sport Center. L'unica sconfitta sarda di giornata è arrivata dalla B2 femminile, con il pesante 0-4 casalingo subito a Sassari dalla Torres, priva di straniere, per mano delle veronesi del Ct Scaligero. (a.bu.)

