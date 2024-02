Quattro stelle e una spettacolare remada 

Prima la stella con su stoccu, poi una remada tutta da incorniciare che in via Duomo non si vedeva da tempo. Luca Piras, su componidoreddu, supino sul cavallo Montepulciano, si abbandona al suo destriero, velocissimo, salutando il pubblico con sa pippia ‘e maju. E sotto la cattedrale la folla va in delirio.

Quella di ieri è stata una Sartiglietta baciata dal sole, che ha esaltato ancora di più i costumi e le bardature dei cavallini della giara. Quattro le stelle colte, poche rispetto agli altri anni. Ma tanti sorrisi da parte dei minicavalieri: la Sartiglietta organizzata dalla Pro Loco è il loro Carnevale, e pazienza se il bersaglio non viene colto.

La festa è cominciata in piazza a Roma alle 13 con la vestizione di su Componidoreddu. Poi tutti in via Duomo per la corsa alla stella. La prima discesa è di su Componidoreddu: tocca la stella ma non riesce a coglierla. Sfortunati anche i suoi aiutanti Gabriele Piras e Gabriele Palmas, su segundu e su terzu. Porta a casa il primo trofeo Elio Sanna. Centro poi per Giulia Atzei e Nicolò Pisu. La quarta stella è stata infilzata da su Componidoreddu Luca Piras con su stoccu. Per lui tantissimi applausi: il mini cavaliere si gode la sua vittoria mostrando il trofeo a tutto il pubblico che esulta in via Duomo. Immancabile la festa dei coriandoli: in pochi minuti la strada si è completamente colorata. Poi le spericolate pariglie: qualche numero è riuscito, altri no. Hanno accompagnato ogni momento della giostra i mini tamburini e trombettieri della Pro Loco guidati dal maestro Marco Turnu.

RIPRODUZIONE RISERVATA