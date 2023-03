Quattro stelle del jazz ad Alghero e Cagliari  

Quattro maestri e leader indiscussi del jazz internazionale insieme per la seconda tappa di The Jazz Club Network, rassegna firmata Cedac, Circuito Multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna in collaborazione con i principali jazz club dell’Isola. Sotto i riflettori del Poco Loco di Alghero (questa sera alle 21.30 in via Antonio Gramsci 8) e del Teatro Massimo di Cagliari (domani alle 20.30 in viale Trento) saranno il chitarrista jazz e suonatore di oud Amos Hoffman, il sassofonista Gilad Atzmon, uno dei batteristi più talentuosi e richiesti in Europa, Enzo Zirilli, ed il creativo ed eclettico contrabbassista Salvatore Maiore.

I musicisti

Un appuntamento di quelli da non perdere per gli amanti del grande jazz: Amos Hoffman è un chitarrista e suonatore di oud di base negli Stati Uniti d’America. Nel corso della sua carriera artistica ha fatto parte dell'ensemble del contrabbassista Avishai Cohen ed è riconosciuto in tutto il mondo come pioniere nella fusione dei ritmi e dei temi melodici del Medio Oriente con il jazz moderno. In questo nuovo progetto in quartetto, Hoffman si avvale di una band di leader di tutto rispetto. Per The Jazz Club Network, dunque, jazz internazionale ma anche tanta musica black con divagazioni nello stile be-pop, fusion, contaminazioni folk ed etniche, soul e acid jazz britannico col meglio dell'originalità e del vocalism internazionale, per un totale di oltre 26 concerti. Un programma artistico che esplora tutte le sfumature dell'architettura creativa del jazz classico così come quello del jazz più moderno e che intende riportare all'essenza stessa del fare e ascoltare musica dal vivo, ovvero creare emozioni e divertimento.

Prossime date

Il 16 e 17 marzo arriva il nuovo progetto di Claudio Giambruno, sassofonista siciliano, e la sua sezione ritmica composta dal quartetto che vede Andrea Rea al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Il 23 e 24 marzo tocca a The FunKlives con Eileina Dennis, ovvero il contrabbassista Giuseppe Bassi in quintetto con la carismatica cantante anglo-statunitense, conosciuta in Italia per essere stata per lungo tempo la vocalist di Zucchero.