Quattro stalli per il cibo da strada 

Solo 4 posteggi degli 8 messi a disposizione dal Comune saranno occupati dai furgoni per lo street food. Dopo oltre un anno di sperimentazione, il bando per l’assegnazione degli spazi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottiene meno adesioni del previsto.

Le richieste hanno riguardato i due posteggi di piazza Brigata Sassari e Via Roma (angolo Circolo) per la fascia oraria 16.00/22.00, lo spazio domenicale di piazza Europa (9.00/14.00) e il posteggio del giovedì mattina, nella giornata del mercato settimanale, sempre in via Roma.

Rimarranno invece vuoti gli spazi di Piazza dei Lavoratori, piazza delle Ortensie e via Diaz. Le nuove concessioni avranno durata decennale, i concessionari potranno svolgere la loro attività esclusivamente negli spazi assegnati, pena la revoca dell’autorizzazione. La fase di sperimentazione era stata avviata dal Comune proprio per evitare frizioni tra gli operatori del settore che negli ultimi tempi avevano creato ma lumori. (c. z.)

