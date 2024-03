Quattro stagioni, sito in abbandono 

L’intento è quello di restituire alla comunità un’area che per decenni ha rappresentato un luogo d’aggregazione immerso nella natura per migliaia di famiglie, ma nonostante i numerosi tentativi, ad oggi il sito de “Le Quattro Stagioni” non solo risulta inaccessibile (anche per via delle condizioni critiche in cui versa la strada d’accesso), ma negli ultimi anni è stato persino oggetto di continui ed importanti raid vandalici.

Il sito

Voluto e fatto costruire da Giorgio Asproni, l’impianto al tempo rappresentava un’opera d’alta ingegneria idraulica utile al convoglio in città dell’acqua proveniente dalle sorgenti affluenti nel territorio. Immerso nella natura il sito era divenuto successivamente un’area destinata al ritrovo delle famiglie, con tanto di sorvegliante preposto alla sua salvaguardia, finché il cancello non venne chiuso e la struttura e l’area attigua, abbandonata a se stessa. Un primo tentativo di recupero avvenne nel 2018 quando la Giunta cittadina guidata da Emilio Gariazzo puntò sulla sua rivalorizzazione con una serie di interventi mirati al ripristino per l’avvio di un bando che avrebbe permesso la sua gestione. Una serie di problematiche legate anche a cavilli burocratici bloccarono l’avvio del progetto: «Nonostante si sia pagata la cauzione nel 2016 per portare la corrente elettrica e poter installare un sistema di videosorveglianza, la stessa è stata messa a disposizione soltanto 6 mesi fa. - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - In tutto questo tempo sono stati rubati i bagni chimici ed il cancello d’ingresso, vandalizzati tutti gli impianti d’illuminazione interni predisposti in attesa della corrente elettrica. Occorre risolvere anche il problema della strada d’accesso, quasi impraticabile, che non compete però al Comune. Sono impegnato ad interfacciarmi con Provincia e Enas per riuscire a ripristinare il fondo e spero di avere a breve dei riscontri positivi. L’intento è quello di riqualificare il sito, darlo in gestione magari dopo una manifestazione d’interesse che permetta di valutare l’offerta migliore». Ma per farlo occorre attendere gli sviluppi per la riconversione dell’area che, al momento, risulta essere ad uso civico.

Il sopralluogo

Sull’argomento interviene la consigliera Valentina Pistis (Insieme), la quale rivela: «Lo scorso anno effettuai un sopralluogo e constatai una situazione devastante. Immobili abbandonati, incuria e trascuratezza, assenza di sicurezza delle strutture, aperte e accessibili da chiunque, compresi i vasconi di recupero delle acque». Pistis informò gli uffici competenti, ma non ebbe alcun riscontro: «È passato quasi un anno ormai. - prosegue - Attendo dall’assessore ragguagli concreti in tal senso anche perché già nel 2018 l’amministrazione annunciava che i lavori di ristrutturazione erano terminati e che si stava procedendo alla predisposizione del bando per la gestione. Ad oggi non abbiamo traccia di alcuna attività in tal senso».

RIPRODUZIONE RISERVATA