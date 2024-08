Quattro stagioni, l’ora della rinascita 

Una nuova primavera per “Le Quattro Stagioni”. Inizieranno, infatti, a settembre i lavori per ripristinare e valorizzare uno degli spazi verdi più belli e suggestivi di Iglesias. Il luogo, un tempo meta preferita dagli iglesienti per brevi gite fuori porta e scampagnate in allegria, si trova ora in una sorta di limbo che non rende al parco il giusto merito. Inoltre questa situazione di precarietà e di scarsa fruizione da parte della collettività, con la conseguente mancanza della necessaria vigilanza, espone la località a molteplici azioni vandaliche e furti.

Il progetto

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di agire con un adeguato intervento dal taglio netto e decisivo.La prima fase dei lavori - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - riguarderà il completo rifacimento della strada che porta a Le Quattro Stagioni».La quasi impossibilità di raggiungere il parco, se non con un lungo e accidentato cammino o con l’utilizzo di fuoristrada o moto da cross, rappresenta infatti il nodo gordiano, il problema più impellente, da risolvere.Abbiamo pensato - continua l’assessore Melis - che la cosa più importante per restituire all’intera zona l’autorevolezza che merita, fosse quella appunto di facilitarne il raggiungimento e la conseguente fruizione alle nuove e vecchie generazioni. Le prime avranno modo di conoscere un luogo incantevole, mentre le seconde ritroveranno vecchi e piacevoli ricordi di infanzia e gioventù».

La gestione

Una volta che verranno ultimati i lavori di ripristino della strada, Le Quattro Stagioni conosceranno un futuro del tutto inedito: il parco infatti verrà dato in gestione.Presto indiremo un bando pubblico di utilizzo - anticipa l’amministratore - e valuteremo le proposte più interessanti e adeguate».

A proposito di vecchi ricordi e abitudini di un tempo, che in questo specifico caso riportano a scampagnate del Primo Maggio e di Pasquetta, non si poteva non ripensare a una manifestazione che non si celebra più ormai da qualche decennio.Per l’inaugurazione del nuovo tracciato - spiega Melis - riporteremo alla luce la storica passeggiata ecologica che fino ai primi anni novanta, rappresentava uno dei momenti di aggregazione più sentiti e partecipati della città».

La prima tappa della rinnovata manifestazione sarà proprio il parco de Le Quattro Stagioni.

